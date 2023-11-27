陳永傑：美加息近結束 利投資市場

穆迪將美國政府評級展望由「穩定」下調至「負面」，但對美國長期發行人評級和高級無擔保評級，確認為「Aaa」。穆迪預計，美國財政赤字仍將非常龐大，大大削弱其債務負擔能力。

美國通脹不低，但不少投資機構開始預期美國明年會進入減息期。高盛報告表示，由於經濟增長強勁，預計聯儲局要到明年第4季才會減息，預料隨後每季減息1次，每次減息0.25厘，直至2026年第2季。估計屆時聯邦基金利率將降至3.5至3.75厘。

報告指出，今年以來，美國經濟已克服衰退擔憂，在軟着陸方面取得實質進展，通脹重返目標的條件經已具備，貨幣及財政緊縮政策轉變帶來的最大打擊經已過去。

摩根士丹利最新發表報告，預期聯儲局將於明年6月開始減息，之後在9月及第4季，再各減息0.25厘。去到2025年底，聯邦基金利率將降至2.375厘。

瑞銀投資銀行策略師Arend Kapteyn及Bhanu Baweja預測更進取，預料聯儲局明年減息275個基點，幾乎是市場預期減息幅度的4倍。

假如能夠減息，美國政府及國民的利息支出將會減輕，減少了赤字，降低了債務累積幅度，減息更有利樓市股市等投資市場發展。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]