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經濟
2023年11月27日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼
業界稱碼頭供過於求 盼騰出土地升級設施
華懋慈善基金遭林義雄追3.4億
積金局籲打工仔自願供款增退休儲備
華為伙長安汽車 擬拓智能車系統
富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引
諾獎經濟學家Michael Spence：中美可合作促增長 抗氣候變化
往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年
燕窩龍頭 燕之屋毛利率高
Thales：虛產平台資訊保安求助增 JPEX事件未嚇退業界 料申牌照愈來愈多
BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品
大新VIP客投資總值 首10月按年升44%
初創單細胞技術精準試抗癌藥
創辦人為大學教授和研究員
環球經濟數據
金子：美經濟仍穩健 道指Call 10045
張兆聰：百度估值較ATMJ更具優勢
張兆聰：炒減息另類選擇 吼生科股ETF
伍禮賢：豐盛生活服務業績穩健向好
王良享：日股未現非理性亢奮 升勢料持久
陳大為：新總統上台 恐怕阿根廷續哭泣
袁國守：考CFP還是CFA？
謝偉銓：活化紅磡車站 善用土地資源
稅貸最低享零息 小心條款
沈永年：華僑回流灣區養老成新趨勢
Marty Dropkin：中資盈利前景改善 亞洲股市估值吸引
許健生：AI幾何式突破：Q*計劃
陳正犖：歐元逼近超買區域
溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝
袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完
林少陽：遊九州觀察 經濟非想像中火熱
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：MPF被鬧「廢」 今年也贏錢啟示
蔡金強：文武雙全辛棄疾
艾雲豪：電競產業為新興行業帶來示範
李順威：財務狀况指標沒預示作用
劉思明：小米金斯瑞已回調 值博率高
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 比亞迪牛53015
摩根大通亞洲：看好日圓升值 日港購10096
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
張佩儀：ESG成強積金投資新焦點
王弼：港樓市要怎樣才轉勢？
曾淵滄：內房股勿急撈 先等中央真救市
湯文亮：無抵押貸款的「抵押品」很昂貴
陳永傑：美加息近結束 利投資市場
廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期
布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟
馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境
YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成
兩九龍新盤下月登場 共涉百伙
投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%
滿名山4房售2148萬 業主損手一成
盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%
澄天地契999年 主打細單位
海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬
新儲蓄保可按人生大事加保額
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
【明報專訊】早前鄭氏家族第二代接班人、周大福企業及新世界發展（0017）主席鄭家純，在旗下的HOY TV接受了訪問，風趣地、坦率地講了多個話題，成為了城中熱話。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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