稅貸最低享零息 小心條款

明報記者 劉敬華

銀行在宣傳稅貸時，一般會以該稅貸可提供的最低實際年利率招徠客戶。是次比較的稅貸中，大新交稅「快應錢」包括現金回贈後的實際年利率可低至0厘，但要留意獲取優惠的條件，必需為該行的全新貸款客戶，於推廣期內成功申請及提取交稅「快應錢」，貸款額需介乎1萬元至10萬元（最高貸款額為稅額1倍），還款期為6個月，並同時成功申請及提取不少於交稅「快應錢」貸款額及還款期6個月或以上之大新分期「快應錢」，其交稅「快應錢」方可享6個月全期0元利息優惠，而該行的分期「快應錢」12個月還款期包括現金回贈之實際年利率介乎2.75厘至11.33厘，當中該行特惠客戶若選擇12個月還款期及借貸額20萬元，包括現金回贈之實際年率為8.85厘。

若沒同時借取大新分期「快應錢」貸款，僅借入該行的交稅「快應錢」，最低實際年利率為2.49厘，要獲此實際年利率，需為該行特惠客戶，且貸款額需達200萬元或以上，還款期為6個月。撇除上述的零息優惠，是次比較的稅貸中，以信銀國際Smart Plus稅季貸款的實際年利率可低至1.65厘，較為吸引，該實際年利率以貸款金額200萬元，還款期12個月及每月平息0.032厘計算，並已包括每年0.5%手續費，惟此利率僅適用於提取貸款時持有有效信銀國際「出糧plus」戶口之客戶，若申請貸款時並未持有相關戶口，也可即時開戶以享該優惠利率。

信銀低見1.65厘 須借200萬

如以借貸10萬元稅貸，還款期12個月作比較，是次比較的稅貸實際年利率介乎5.63厘至9.35厘，最低為東亞稅季貸款及恒生稅季貸款，最高則為稅季限定-匯豐分期「萬應錢」。至於20萬元貸款額，還款期12個月，各稅貸的實際年利率介乎3.98厘至8.89厘，最低的實際年利率來自上商「快稅錢」個人稅務貸款，其次為恒生稅季貸款及中銀分期「易達錢」-稅季貸款均可低至5.18厘。若借貸額為50萬元，還款期為12個月，各稅貸計劃中最抵仍是上商「快稅錢」個人稅務貸款實際年利率可低至3.98厘，其次為中銀分期「易達錢」-稅季貸款的可低至4.39厘。

若借貸額達100萬元，還款期為12個月，最低為中銀分期「易達錢」-稅季貸款的3.94厘，由於此實際年利率並不包括現金回增，意味計入現金回贈後實際年率有可能更低，惟此利率只適用於特選中銀客戶，最高則為稅季限定-匯豐分期「萬應錢」的6.8厘。

除不同貸款額及還款期的實際年利率會有所不同外，部分銀行的同一稅貸計劃會向不同級別的客戶提供不同的實際年利率，以借入50萬元分12個月還款為例，恒生稅季貸款會向該行的私人銀行、優越私人理財或優越理財客戶提供4.49厘實際年利率，而向其他類型客戶提供4.72厘實際年利率。

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