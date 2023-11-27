創辦人為大學教授和研究員

產品方案涉及跨學科課題

孫汶鍵和杜世誠表示，研發iM-Hope這套自動化方案的困難在於，它是跨學科的課題，除了生物醫學工程、電腦科學、自動化器械之外，甚至還牽涉到些少半導體，因為微流體晶片的製造需要使用矽晶圓。首先，是將多片微流體晶片的圖案，用光刻機刻在矽晶圓上。但這毋須使用到先進製程，大約30微米的成熟製程已經足夠。接着，再將矽晶圓當作模具，在上面倒上聚二甲基矽氧烷（PDMS），等後者凝固後取出，成為多片透明的微流體晶片。

兩人預料，將來購買iM-Hope的主要是大學、醫學院和藥廠，其次是普通醫院。預料這些客將使用iM-Hope來研究一些癌症的「雞尾酒療法」，或者為個別病人測試個人化的治療方案。該公司希望再集資700萬至800萬元，但不會太心急。因為在iM-Hope量產前，該公司可以用人手方式為客戶提供服務，亦可以出售微流體晶片來創造收入。

[新經濟新天地]