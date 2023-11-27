大新VIP客投資總值 首10月按年升44%

【明報專訊】近年本港銀行相繼加強高端客戶服務，大新銀行執行董事兼集團財富管理處主管陳維堅表示，截至今年10月底止該行投資資產總值（AUM）達800萬元以上之VIP銀行服務客戶的人均財富管理收入按年增44%，較其他客戶高出近一成，有見於投資需求殷切，該行於今年10月開始為這批高資產值客戶提供部分原本僅供私人銀行客戶投資的產品，如投資級別企業債。
鍾情結構性存款產品
陳維堅指出，目前該行VIP銀行服務客戶中，高資產值客戶的投資資產總值平均約為2000萬元，以本地客為主，預期高資產值客戶群的增長率可高於整體VIP客戶群；至於該行整體VIP客戶的資產今年亦見增長，截至今年10月底止VIP客戶的AUM按年升44%，參與除股票外投資活動的VIP銀行服務客戶人數按年上升近四成，主要投資於較定期存款高息的結構性存款產品，僅今年第3季VIP銀行服務客戶的結構性存款交易量按年錄得兩倍以上升幅，而隨着市場預期美國加息周期即將見頂，近月也觀察到有部分VIP銀行服務客戶稍為增加於股票方面的投資。
陳維堅續稱，近年環球市場波動，不少客戶的投資取態趨向更審慎及穩健，但對財富管理需求有增無減，有見及此該行持續加強財富管理服務，最近升級了中區分行VIP銀行服務專用區內設施，其他分行亦將陸續進行升級，並計劃於明年在VIP銀行服務客戶經理及前線銀保專員方面各增聘兩成人手，同時將不斷優化數碼銀行平台，目前該行近八成VIP銀行服務客戶有使用銀行手機應用程式。