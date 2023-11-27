明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

Thales：虛產平台資訊保安求助增 JPEX事件未嚇退業界 料申牌照愈來愈多

【明報專訊】香港市場正推動虛擬資產市場發展，並擬打造成樞紐時，卻先後碰上虛擬資產平台JPEX及Hounax因為涉嫌詐騙並捲入調查事件，令業界擔心最終拖累行業發展。不過，有為虛擬資產平台提供資訊及網絡安全的供應商及業界指出，最近反而多了營運中並有意申請牌照的平台向他們探路，提供意見，令平台在資訊安全領域符合證監會的嚴格要求，料往後提出申請虛擬資產牌照的營運商只會愈來愈多。

明報記者 陳偉燊

直至昨日為止，已有7家虛擬資產交易平台營運商提出申請牌照。資訊安全方案的供應商Thales區域銷售總監（大中華區及韓國）許樹懷指出，虛擬貨幣在2014年至2015年出現時，業界並不注重保安。同時由於缺乏監管，不注重資料保護，因此在過去8到10年不時有交易所被黑客攻入，盜出大量資料後致倒閉的情况。另由於公鑰及私鑰儲存在不安全的地方，致出現安全隱患。

沒設HSM機構申牌有難度

隨着證監實施新例，許樹懷指出，當局對虛擬資產平台的安全性守則給予了清晰定義，並作監管。他說，具前瞻視野的交易平台更設置頂級保安設施，例如已能夠將98%的客戶資產置入冷錢包，同時亦設有扮演電子夾萬功能的硬體安全模組（Hardware Security Module或HSM）。用家要經HSM生成公私鑰才能開啟運作，但是黑客則永遠無法開動HSM，甚至在被襲時設自毀資料功能，致不可能偷取客戶資料。

他說：「證監會要求營運商要保證客人的虛擬資產安全，亦注重個人私隱，因此對有意申請牌照的公司系統要求甚高及嚴格。」沒有設置HSM的機構，更多申請不到牌照。他稱，Thales在這方面已向業界提供協助，並不諱言現時和他們洽談中的業界數目不小，甚至有部分已經做系統測試。

指移師星洲虛產內企擬重返港

JPEX事件後，許樹懷更說，未見令業界卻步，並主動向他們尋求諮詢，依市場現時反應所見，他料最終多過4間公司提出申請虛擬資產平台牌照。同時他亦未見證監會降低對資訊系統安全的嚴格標準。就算今次事件難免短期內會對市場心理上影響，但是他認為證監會選擇這個時機出擊，長遠反而有助業界去健康發展。當中他指不乏來自外地及內地資本的業界、個別曾經移師到新加坡的內地資本公司，亦部署重返香港市場，甚至有非從事金融的業界擬開發虛擬資產市場。

上 / 下一篇新聞

貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼
貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼
業界稱碼頭供過於求 盼騰出土地升級設施
業界稱碼頭供過於求 盼騰出土地升級設施
華懋慈善基金遭林義雄追3.4億
華懋慈善基金遭林義雄追3.4億
積金局籲打工仔自願供款增退休儲備
積金局籲打工仔自願供款增退休儲備
華為伙長安汽車 擬拓智能車系統
華為伙長安汽車 擬拓智能車系統
富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引
富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引
諾獎經濟學家Michael Spence：中美可合作促增長 抗氣候變化
諾獎經濟學家Michael Spence：中美可合作促增長 抗氣候變化
往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年
往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年
燕窩龍頭 燕之屋毛利率高
燕窩龍頭 燕之屋毛利率高
BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品
BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品
大新VIP客投資總值 首10月按年升44%
大新VIP客投資總值 首10月按年升44%
初創單細胞技術精準試抗癌藥
初創單細胞技術精準試抗癌藥
創辦人為大學教授和研究員
創辦人為大學教授和研究員
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美經濟仍穩健 道指Call 10045
金子：美經濟仍穩健 道指Call 10045
張兆聰：百度估值較ATMJ更具優勢
張兆聰：百度估值較ATMJ更具優勢
張兆聰：炒減息另類選擇 吼生科股ETF
張兆聰：炒減息另類選擇 吼生科股ETF
伍禮賢：豐盛生活服務業績穩健向好
伍禮賢：豐盛生活服務業績穩健向好
王良享：日股未現非理性亢奮 升勢料持久
王良享：日股未現非理性亢奮 升勢料持久
陳大為：新總統上台 恐怕阿根廷續哭泣
陳大為：新總統上台 恐怕阿根廷續哭泣
袁國守：考CFP還是CFA？
袁國守：考CFP還是CFA？
謝偉銓：活化紅磡車站 善用土地資源
謝偉銓：活化紅磡車站 善用土地資源
稅貸最低享零息 小心條款
稅貸最低享零息 小心條款
沈永年：華僑回流灣區養老成新趨勢
沈永年：華僑回流灣區養老成新趨勢
Marty Dropkin：中資盈利前景改善 亞洲股市估值吸引
Marty Dropkin：中資盈利前景改善 亞洲股市估值吸引
許健生：AI幾何式突破：Q*計劃
許健生：AI幾何式突破：Q*計劃
陳正犖：歐元逼近超買區域
陳正犖：歐元逼近超買區域
溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝
溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝
袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完
袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完
林少陽：遊九州觀察 經濟非想像中火熱
林少陽：遊九州觀察 經濟非想像中火熱
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：MPF被鬧「廢」 今年也贏錢啟示
李聲揚：MPF被鬧「廢」 今年也贏錢啟示
蔡金強：文武雙全辛棄疾
蔡金強：文武雙全辛棄疾
艾雲豪：電競產業為新興行業帶來示範
艾雲豪：電競產業為新興行業帶來示範
李順威：財務狀况指標沒預示作用
李順威：財務狀况指標沒預示作用
劉思明：小米金斯瑞已回調 值博率高
劉思明：小米金斯瑞已回調 值博率高
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 比亞迪牛53015
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 比亞迪牛53015
摩根大通亞洲：看好日圓升值 日港購10096
摩根大通亞洲：看好日圓升值 日港購10096
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
張佩儀：ESG成強積金投資新焦點
張佩儀：ESG成強積金投資新焦點
王弼：港樓市要怎樣才轉勢？
王弼：港樓市要怎樣才轉勢？
曾淵滄：內房股勿急撈 先等中央真救市
曾淵滄：內房股勿急撈 先等中央真救市
湯文亮：無抵押貸款的「抵押品」很昂貴
湯文亮：無抵押貸款的「抵押品」很昂貴
陳永傑：美加息近結束 利投資市場
陳永傑：美加息近結束 利投資市場
廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期
廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期
布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟
布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟
馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境
馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境
YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成
YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成
兩九龍新盤下月登場 共涉百伙
兩九龍新盤下月登場 共涉百伙
投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%
投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%
滿名山4房售2148萬 業主損手一成
滿名山4房售2148萬 業主損手一成
盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%
盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%
澄天地契999年 主打細單位
澄天地契999年 主打細單位
海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬
海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬
新儲蓄保可按人生大事加保額
新儲蓄保可按人生大事加保額