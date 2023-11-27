明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

諾獎經濟學家Michael Spence：中美可合作促增長 抗氣候變化

【明報專訊】諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence近日接受瑞銀資產管理訪問，分享了他對中國經濟及中美關係的最新看法。Spence強調，他相信中美可以及一定會合作促進增長、公平及可持續發展，原因是中國經濟體量大得不能被忽視，而且在能源轉型亦已取得成功，中美在應對全球氣候變化等領域有很大合作空間，這對世界繼續向前發展亦十分重要，當中或存在投資機會。

瑞銀資產管理首先指出，近年全球危機緊接而來，包括自然災害、經濟增長放緩、通脹飈升、更加不平等及氣候惡化等等，因此出現「長久危機」（Permacrisis） 此一新興流行詞彙──這可解讀為「一段長時間的不穩定及不安全，這由一連串的災難式事件所致」，而Spence近日與英國前首相白高敦（Gordon Brown）及投資界名人Mohamed A El-Erian合著的新書 《長久危機：一個修復分裂世界的計劃（Permacrisis：A Plan to Fix a Fractured World）》也以此命名。

近年中美關係緊張 引致全球趨分裂

早在《Money Monday》第301期（2021年6月7日出版）封面故事，有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）在專訪中已指出「中國現時是全球第二大經濟體，亦有十分良好的前景，而且中美（自1979年建交以來）已維持長達數十年的良好關係，我認為這應該繼續。（美國）要與全球第二大經濟體（中國）惡鬥，我認為屬瘋狂的想法，但不幸地這也是政客喜歡做的事，我對拜登總統的建議是，與中國相向而行，美國與中國應該攜手合作去令彼此取得更多進步及繁榮，惡鬥對雙方也沒有好處」。

瑞銀資產管理引述Spence的觀點，近年很多危機不是偶發、獨立事件，而是政策失誤，需要認清楚引發危機的根本趨勢，包括美國與中國關係緊張，向中國在貿易及其他方面實施限制，令全球分裂。

中美可合作促進公平及可持續發展

國家主席習近平前周赴三藩市，與美國總統拜登舉行中美元首會晤，並且於美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講，強調希望與美國成為朋友，亦不會與任何國家打冷戰或熱戰。中美關係會否因為習近平此行釋出善意而改善，促進中美以至全球經濟健康發展呢？

回看近年的中美角力，Spence以「對稱 」（symmetric）來形容，原因是兩國均聚焦於安全 （security），包括在能源、經濟、工業及外交等領域的安全。

Spence亦強調，中美脫鈎對全球有負面影響，形容這是「明顯是不好及有危機的發展（a distinctly suboptimal and perilous course）」，相信兩國可以及一定會合作，促進增長、公平及可持續發展。

籲中美官員保持溝通 科技人員恢復交流

Spence強調，他對中美關係前景傾向樂觀，原因是兩國均可以實用主義（Pragmatism）來爭取國家利益，只要兩國官員繼續與對方溝通便好。Spence解釋，雖然中美之間看來有些矛盾是難以調和的，但他相信，兩國有更多領域可以合作，例如在氣候變化領域，中美均積極參與及承諾，對世界繼續向前發展十分重要，原因是全球需要一個共同應對氣候變化的解決方案，只要中美任何一方不參與，該解決方案便會變得不完美，甚至是不可行。

另外，Spence指出，科學及新科技令人類今日的世界迅速改變，因此，科學家、技術員及學者的交流一定要重新啟動。Spence認為，即使中美近年予對方的信任受到侵蝕，但兩國領導人應該建立一些機制，控制兩國角力帶來的溢出效應，相信只要具備決心及堅持實用主義，這是可以實現的。

中國數碼醫療能源轉型等領域報捷

Spence分析，以美國目前政治環境，華府向中國採任何合作行動，均可被解讀為對中國軟弱，因此也帶來很多阻礙，但他強調，美國最終必須考慮的是，中國經濟體量大得不能被忽視，在資產配置上也不能忽略，當中，包括很多投資機會，例如隨着大量人力資源及政府開支的投入，在數碼醫療及能源轉型等領域取得成功，當中或存在投資機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕長久危機（Permacrisis） 氣候變化 中美合作 諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence

上 / 下一篇新聞

貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼
貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼
業界稱碼頭供過於求 盼騰出土地升級設施
業界稱碼頭供過於求 盼騰出土地升級設施
華懋慈善基金遭林義雄追3.4億
華懋慈善基金遭林義雄追3.4億
積金局籲打工仔自願供款增退休儲備
積金局籲打工仔自願供款增退休儲備
華為伙長安汽車 擬拓智能車系統
華為伙長安汽車 擬拓智能車系統
富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引
富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引
往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年
往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年
燕窩龍頭 燕之屋毛利率高
燕窩龍頭 燕之屋毛利率高
Thales：虛產平台資訊保安求助增 JPEX事件未嚇退業界 料申牌照愈來愈多
Thales：虛產平台資訊保安求助增 JPEX事件未嚇退業界 料申牌照愈來愈多
BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品
BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品
大新VIP客投資總值 首10月按年升44%
大新VIP客投資總值 首10月按年升44%
初創單細胞技術精準試抗癌藥
初創單細胞技術精準試抗癌藥
創辦人為大學教授和研究員
創辦人為大學教授和研究員
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美經濟仍穩健 道指Call 10045
金子：美經濟仍穩健 道指Call 10045
張兆聰：百度估值較ATMJ更具優勢
張兆聰：百度估值較ATMJ更具優勢
張兆聰：炒減息另類選擇 吼生科股ETF
張兆聰：炒減息另類選擇 吼生科股ETF
伍禮賢：豐盛生活服務業績穩健向好
伍禮賢：豐盛生活服務業績穩健向好
王良享：日股未現非理性亢奮 升勢料持久
王良享：日股未現非理性亢奮 升勢料持久
陳大為：新總統上台 恐怕阿根廷續哭泣
陳大為：新總統上台 恐怕阿根廷續哭泣
袁國守：考CFP還是CFA？
袁國守：考CFP還是CFA？
謝偉銓：活化紅磡車站 善用土地資源
謝偉銓：活化紅磡車站 善用土地資源
稅貸最低享零息 小心條款
稅貸最低享零息 小心條款
沈永年：華僑回流灣區養老成新趨勢
沈永年：華僑回流灣區養老成新趨勢
Marty Dropkin：中資盈利前景改善 亞洲股市估值吸引
Marty Dropkin：中資盈利前景改善 亞洲股市估值吸引
許健生：AI幾何式突破：Q*計劃
許健生：AI幾何式突破：Q*計劃
陳正犖：歐元逼近超買區域
陳正犖：歐元逼近超買區域
溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝
溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝
袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完
袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完
林少陽：遊九州觀察 經濟非想像中火熱
林少陽：遊九州觀察 經濟非想像中火熱
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：MPF被鬧「廢」 今年也贏錢啟示
李聲揚：MPF被鬧「廢」 今年也贏錢啟示
蔡金強：文武雙全辛棄疾
蔡金強：文武雙全辛棄疾
艾雲豪：電競產業為新興行業帶來示範
艾雲豪：電競產業為新興行業帶來示範
李順威：財務狀况指標沒預示作用
李順威：財務狀况指標沒預示作用
劉思明：小米金斯瑞已回調 值博率高
劉思明：小米金斯瑞已回調 值博率高
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 比亞迪牛53015
瑞銀亞洲：資金流入博反彈 比亞迪牛53015
摩根大通亞洲：看好日圓升值 日港購10096
摩根大通亞洲：看好日圓升值 日港購10096
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
周顯：鄭家純有份與父聯手打江山
張佩儀：ESG成強積金投資新焦點
張佩儀：ESG成強積金投資新焦點
王弼：港樓市要怎樣才轉勢？
王弼：港樓市要怎樣才轉勢？
曾淵滄：內房股勿急撈 先等中央真救市
曾淵滄：內房股勿急撈 先等中央真救市
湯文亮：無抵押貸款的「抵押品」很昂貴
湯文亮：無抵押貸款的「抵押品」很昂貴
陳永傑：美加息近結束 利投資市場
陳永傑：美加息近結束 利投資市場
廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期
廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期
布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟
布少明：辣招可再調整 激活樓市經濟
馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境
馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境
YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成
YOHO WEST收萬票 超額逾21倍 本月新盤成交料600宗 升近七成
兩九龍新盤下月登場 共涉百伙
兩九龍新盤下月登場 共涉百伙
投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%
投資者1828萬沽柏傲山 料蝕12%
滿名山4房售2148萬 業主損手一成
滿名山4房售2148萬 業主損手一成
盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%
盛滙830萬沽深水埗舖 呎價2萬 1年帳賺36%
澄天地契999年 主打細單位
澄天地契999年 主打細單位
海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬
海逸豪園成交增 均呎險守1.6萬
新儲蓄保可按人生大事加保額
新儲蓄保可按人生大事加保額