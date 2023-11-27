富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引

明報記者 葉創成

雖然本月初市場曾憧憬美息見頂，資金或從美元貨幣基金流出，轉為在全球股市及債市尋找機會，但這情况其實暫時未有出現，根據彭博最新數據，本月15日美元貨幣基金規模進一步攀升至5.73萬億美元（見圖1），屬歷史新高。富蘭克林鄧普頓唐崢輝早前在香港所舉行2023亞太區投資者論壇期間接受專訪時預測，美國通脹高企不下，在此情况下，聯邦基金利率下跌空間不大，甚至有進一步加息的可能。

唐崢輝表示：「美國通脹仍然偏高，聯儲局並非以消費物價指數（CPI），而是以核心個人消費開支（Core PCE）物價指數作為通脹指標，目前核心PCE按年升幅仍遠高於2020年首季新冠疫情爆發前2%以下的水平（見圖2），而根據聯儲局本身的預測，這在2025年亦不會重返3%以下，所以我們覺得聯邦基金利率仍會維持在高位一段時間，料最多還有一次加息空間，暫時未知道聯儲局會否及何時使用這一粒子彈。」

周四公布核心PCE 左右下月議息

可以留意的是，美國商務部上月底公布，9月核心PCE物價指數按年升幅回落0.1個百分點，至3.7%，是2021年5月以來最低；按月計算，升0.3%，較8月高出0.2個百分點，是4個月來最高，不過符合分析師預期。

美國商務部本周四料將公布10月核心PCE物價指數，市場現預期按年升幅進一步回落至3.5%，該數據會否符合、高或低於預期，將會對美國聯儲局在下月、今年最後一次議息會議更新明年息口預測的點陣圖帶來重大啟示。

富蘭克林入息基金持60%債券及40%股票

美國聯儲局去年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端現時高達5.5厘，根據唐崢輝的預測，在未來一段時間料「上有頂、下有底」，即聯儲局最多只會再加息一次，而減息空間也不大，他認為，在此情况下，美債明顯有投資價值：「現時美債孳息率屬吸引，投資級別（Investment Grade）債券平均達6厘，高收益（High Yield）平均達9厘，這是多年來未見的高水平。」

「富蘭克林入息基金」可靈活投資於全球股票或債券，主要投資於美國股票或債券，截至今年9月底，淨資產（Total Net Assets）達41.2億美元。唐崢輝透露，目前該基金的資產分配中，債券及股票分別佔60%及40%，而去年初美國加息周期開始前，債券及股票比例分別是25%及75%，換言之，過去逾20個月，該基金已明顯減持股票，轉為增持債券。

美優質企業債高息 買債勝買股

唐崢輝認為，在目前美國高息環境下，予該基金在投資優質美股外，亦有多一個選擇，投資這些優秀美國企業發行的債券，他舉例來說明：「我們一直也鍾意摩根士丹利（美：MS）及美國銀行（美：BAC）等金融機構，但15個月前它們的債券孳息率只有3厘，回報實在太不吸引，令我們在某程度上屬冇得揀，只有買多些它們的股票、可換股債券或優先股。不過，現時摩根士丹利及美國銀行等發行、美國投資級別債券孳息率也升至6厘，這是15個月前美國高收益債券也難以提供的高息，這令我們覺得，即使仍然喜歡上述公司，寧願買它們的債券而非股票，即借錢給它們做生意，而非成為它們的股東，這樣的話，我們便不需要擔心它們本季盈利會否高於市場預期，亦不需要擔心美國銀行危機會否惡化，我只需要評估它們是否能夠還債，所以我們目前更樂意持有多些鍾意公司的債券、而非股票。」

美國10年期國債孳息率今年6月底收報3.8367厘，在跟着3個多月曾顯著上升，10月23日最高報5.0187厘，並拖累美股三大指數8月至10月曾出現明顯調整；而本月以來該長債息率反覆回落，上周收報4.4665厘，美股三大指數均顯著向好，已收復8月至10月跌幅的大部分失地。

近月增持投資級別債及日用消費品股

唐崢輝透露，「富蘭克林入息基金」今年下半年以來亦有微調投資組合，包括略為減持高收益債券、略為增持投資級別債券：「我們買入債券後往往會持有至到期，原本持有一些孳息率僅5厘的高收益債券，近月到期取回本金後，用來買入投資級別債券，孳息率卻高達6厘；對於我們來說，這便恍如投資更高質素債券並且賺取更高孳息率，作為一隻入息基金，這樣部署亦令我們更有信心，正正因為這樣微調，所以我們略為減持高收益債券、略為增持投資級別債券。」

股票方面，唐崢輝表示，「富蘭克林入息基金」在10月下旬亦增持了可口可樂（美：KO）及百事可樂（美：PEP）等日用消費品股，原因是它們估值吸引，亦符合美國經濟增長放緩的大環境：「這些日用消費品股市盈率大概是20倍左右，股息率平均達3厘，這是很合理的估值；另外，美國目前息率高企令很多行業均面對困難，經濟增長未來幾季料會減慢，會否衰退則是未知之數，在此情况下，日用消費品股相對具防守力。」

雪佛龍埃克森美孚估值吸引 長揸多年

另外，截至9月底，「富蘭克林入息基金」十大投資亦包括雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM），唐崢輝解釋，該基金持有該兩大美國石油股已多年，主要是因為它們估值合理，市盈率現時介乎10至11倍，股息率近4厘。

過去數十年美國一直在科技領域不斷創新，除了近年興起的人工智能外，10年前亦成功在當地開採頁岩油，令美國由石油入口國變為出口國，油價在2014年至2015年因此亦曾大跌，目前美國頁岩油的供應如何影響油價呢？唐崢輝表示：「我覺得油價不會再升至很高的水平，原因是目前石油淨出口國已比較多，任何一個國家想控制油價也並不容易；就美國的情况來說，目前頁岩油蘊藏量很充裕，只是由於油價不夠高，令很多頁岩油井暫停生產，只要油價明顯回升，這些頁岩油井便會有足夠誘因復產，一段時間後新供應便會湧現壓低油價。」

持有福特通用汽車 看好美電動車前景

截至9月底，「富蘭克林入息基金」十大投資亦包括福特汽車（美：F）及通用汽車（美：GM）等兩大美國汽車企業，唐崢輝透露，當中以股票為主，亦持有小量債券。

他亦分析，在減少碳排放、實現碳中和的願景下，美國汽車行業未來的發展亮點一定是電動車，相信福特汽車及通用汽車日後所生產的電動車也會取得成功。

至於福特汽車及通用汽車上月先後與美國汽車工人聯合會（UAW）達成臨時協議，使汽車工人在4年半合約期內獲得創紀錄的25%薪酬加幅，唐崢輝認為，要觀望美國汽車生產成本快速上升會否成為趨勢，以及相關企業會否將生產基地搬到其他地方，他相信，福特汽車及通用汽車管理層可以解決有關問題。

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