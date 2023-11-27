華懋慈善基金遭林義雄追3.4億

據律師信顯示，林義雄一方就有關判決的債務，向華懋慈善基金發出新的法定索償書（statutory demand）。鑑於向華懋一方多次傳遞而遭華懋的註冊辦公室拒絕接收傳票，故林義雄一方要求華懋代表律師在隨後3日內確認是否接收法定索償書，或是否代華懋作出安排，以便林義雄一方將法定索償書送達華懋的註冊辦公室。

此外，林義雄一方又表示，留意到華懋慈善基金在高院入稟要求法庭頒令，就基金會於龔如心遺產案所衍生的案件之訟費，均由龔如心遺產支付一事，林義雄一方指其在此案中明顯擁有權益，要求華懋慈善基金向其提供一份當前最新版本的原訟傳票，及在訴訟中提交的所有相關文件副本，以供其考慮。

索償書若未獲處理 或面臨清盤令

法定索償書須於三周內處理，若未獲處理，則華懋慈善基金可能面臨被發出清盤令。

林義雄於2015年入稟高院，要求華懋慈善基金償還本金及支付每年48厘的利息，合計1.6億元。據林義雄一方指稱，其在2009年與龔仁心達成協議，向華懋慈善基金借出4285萬元，助對方與陳振聰打爭產官司，後來因基金一直沒有還款，故入稟追討本息，而華懋慈善基金則指該筆款項為捐款並非借貸。最終高院在今年頒下判詞，裁定林義雄勝訴，下令基金須償還本金及支付利息，基金亦須支付原告方訟費。