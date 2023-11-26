張宗永：OpenAI的初心

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經濟
2023年11月26日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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【明報專訊】近日科技圈的大新聞一定是OpenAI的CEO森姆‧阿特曼（Sam Altman）數出數進。最先是原董事局在11月17日宣布革除阿特曼的職位，理由是阿特曼沒有誠實地與董事局溝通。
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