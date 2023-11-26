拉加德爆兒不聽勸 投資加密幣蝕六成

長期抨擊加密幣高度投機

拉加德長期以來一直抨擊加密貨幣，如比特幣並非金錢，從Terra、Luna、FTX及幣安等一系列事件，證明加密貨幣是一種高度投機的資產，投資前要做好全損的準備，而加密貨幣更可能被犯罪分子用於非法活動。歐洲央行呼籲全球監管加密資產，保護消費者，以及堵塞漏洞，讓資金無法匯給恐怖分子，以及供罪犯洗黑錢。

認為歐央行可暫停加息

另外，市場預期歐洲央行於下月議息維持利率不變，拉加德表示，歐央行已多次加息，認為現時可以暫停加息，評估政策緊縮對工資、利潤、財政、地緣政治發展，以及對經濟生產等方面所帶來的影響，再決定需維持現有利率多長時間，下一步應加息還是減息。

歐央行自2022年7月開始加息，存款機制利率由負0.5厘，連續加息10次在今年9月加至4厘，10月議息則暫停不變，下次議息將於12月14日舉行。市場又預期，歐央行最早在明年4月減息，拉加德重申，歐元區通脹回落至2%的目標仍然未達成，歐元區通脹於10月降至2.9%後，未來數月有輕微上升趨勢，過去能源價格下跌及供應鏈衝擊緩解，以及高借貸成本的影響，是帶動通脹回落的兩個主要動力，雖然能源價格等問題正消退，但高息效力仍然存在不確定性。