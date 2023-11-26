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經濟

人行前官員：人幣將保持溫和升值

【明報專訊】美債息回落收窄與人民幣息差，推動人民幣月初至今急升2.33%，重上7.14水平。人民銀行調查統計司前司長盛松成上周五在論壇表示，美國不太可能大幅加息，中美息差目前已相對穩定，加上內地第四季經濟指標好過預期，認為人民幣匯率將保持穩定，未來一段時間保持溫和升值，不過升幅可能有限。

料人行不會持續減息

盛松成指出，除了美國10月通脹增速大幅回落，新增非農就業人數創2021年2月新低，減緩美國加息預期，人行自身對減息也一直較為審慎，2016年以來降準次數多於降息次數，中國較多通過數量型貨幣工具，如降準、公開市場淨投放等引導資金流向，因此預期內地不會持續減息。

另外，盛松成指內地經濟基本因素也是影響匯率重要因素之一，隨着穩增長政策持續落地，加上去年基數較低，預計今年第四季內地主要經濟指標將好於預期，即使今年第四季增長亦為4.9%，也能令全年增長超過5%，他料增長可達5.2%。

盛松成認為，人民幣溫和升值，對內地經濟有積極影響，因為這是經濟觸底反彈的表現，有助恢復市場信心，吸引長期資本流入。而對外貿也是利大於弊，因為進口商品實際成本降低，有利於促進內需，隨着內地發展高端製造業，匯率升值對出口負面影響不斷下降，企業也可減少花費精力判斷匯率趨勢。

認為應免行政手段干預匯率

人民幣上季曾跌至7.35，市傳人行以中間價等方法穩定匯價，盛松成指當時人行基本上都沒有很大干預，認為只要匯率沒有大起大落，就應該避免通過行政手段干預，讓市場在匯率起決定作用。

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