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經濟
香港地產

YOHO WEST累收逾5000票

【明報專訊】日前原價加推的新地（0016）與港鐵（0066）合作發展的天水圍YOHO WEST，昨日繼續接受認購登記，據悉，項目在過去3日累收逾5000票，以已公布價單443伙計，超額逾10倍。市場消息指出，項目將在短期內公布銷售安排，擬於本周末開售。

屬新界西大型新盤、新地旗下樓花期長約11個月的YOHO WEST第1期，於上周四起接受認購，反應熱烈，昨日是該盤對外開放示範單位的首個周末，大批準買家在設於南昌站上蓋商場V Walk的售樓處排隊等候參觀示範單位，人流絡繹不絕。

YOHO WEST上周一公布首張價單共280伙的售價，折實平均實呎10,888元，日前加推2號價單，折實平均實呎11,633元，較首張價單高近7%。

揚海變相減價逾兩成 昨售15伙

大型新盤正收票，凍結市場購買力，周末一手交投淡靜，錄逾20宗成交，其中增優惠促銷，由嘉里（0683）、信置（0083）等合作發展的黃竹坑港島南岸2期揚海，早前突擊更新3張價單的付款辦法及折扣，變相減價逾兩成，新優惠在昨日起生效。市場消息指出，項目昨日售出約15伙，佔可供發售約53伙的28%。

資料顯示，發展商在上周初突擊更新3、5及6號價單，並設3種付款辦法，包括新增「360天現金優惠」直減9%，其他額外折扣由原先12%增至24%，即價單最高直減折扣由20%增至33%；若買家選用「360天現金優惠」付款計劃，並於180日內提前完成交易更可獲8%現金回贈，即更新價單變相減價逾兩成。

御海灣1房移民盤 實蝕逾216萬

另中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港1號，昨售出1伙，單位為2A座15樓C室，實用面積440方呎，兩房間隔，成交價842萬元，實呎19,136元。連同上述成交計算，維港1號本月至今累售21伙，吸金總額估計逾2.43億元。

二手市場方面亦偏靜，屯門半新盤御海灣II有移民盤急走，蝕逾200萬元離場。祥益地產區域董事黃慶德表示，有關單位為1座低層Q室，屬實用299方呎1房戶，原業主急沽貨，放售單位後即獲同屋苑租客垂青，租客轉租為買，以425萬元購入物業自用，實呎14,214元。

上述單位原業主2021年4月以617.6萬元一手購入，即持貨兩年半，帳面勁蝕192.6萬元或31%，計算交易雜費後，實際蝕逾216萬元或35%。

[香港地產]

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