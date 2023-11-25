恒地西半山翡翠園申寬高限 建217伙豪宅

城規會文件顯示，上述申請地點位於羅便臣道105號，地盤面積2.75萬方呎，申請人計劃以地積比率4.99倍發展，擬建一幢32層高的住宅大廈，提供217伙、平均面積約633方呎的住宅單位，總樓面約13.74萬方呎，預計2027年3月落成。

兩幢變一幢 申建215米高住宅

據申請人提交的資料顯示，項目今年3月獲批建築圖則，准建兩幢17層高的住宅大廈，建築物的高度限制為161米，提供217伙，總樓面同約13.74萬方呎，換言之，申請人將減少興建一幢物業，並將建築物高度增加54米或近34%至215米住宅大廈。

資料顯示，恒地2021年3月透過強拍，以25.05億元統一翡翠園業權，以可建樓面約13.8萬方呎計，每方呎樓面地價約1.82萬元。

此外，古洞北及粉嶺北原址地將於下月底屆滿，據悉，地政總署近期向6幅申請換地的發展商發出補地價建議，每方呎補價約2600元，較政府提出的標準金額補價每方呎3716及3484元，分別低出約30%及25%。

以該6幅申請涉及的總可以建樓面逾520萬方呎計，涉及補地價金額約130億元。