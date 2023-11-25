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經濟

香港地產

YOHO WEST加推163伙 折實均呎11633元

【明報專訊】新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST第1期昨加推2號價單，折實均呎11,633元，較周一公布的首張價單折實均呎10,888元高近7%，而發展商則表示，是次屬原價加推。市場估計，項目兩日暫收逾3300票，以已公布價單443伙計，超額逾6倍。

YOHO WEST今次加推的2號價單，涉及163伙，實用303至696方呎，扣除最高13.5%折扣後，折實均呎11,633元，較首批高近7%，整批單位折實售價約351.9萬至1099.8萬元，折實實呎10,159至16,701元。發展商指出，該批單位包括首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映座向與景觀不同，屬原價加推。今張價單入場單位為第2A座5樓A6室，實用303方呎，1房間隔，折實價約351.9萬元，折實實呎11,615元；呎價最低單位則為第2B座5樓B7室，實用415方呎，兩房開放式廚房間隔，折實價421.6萬元，折實實呎10,159元。

城軒最快下周二開價 首批料涉30伙

此外，已有10年未有在港推盤的老牌發展商裕泰興地產，旗下土瓜灣美善同道城軒以現樓形式推出，裕泰興創辦人、已故「九叔」羅肇唐的兩名孫兒包括羅秉業及羅秉晉，昨日首次以裕泰興董事總經理身分出席樓盤相關記者會。羅秉業表示，項目示範單位即日開放予公眾參觀，最快下周二公布首張價單，涉及30伙。羅秉晉則表示，項目除提供120天付款計劃外，亦設最高樓價90%一按及最高樓價兩成二按，並代付樓價7.5%印花稅。羅秉業補充，集團2007年起收購該地盤，歷時5年，今年7月獲批滿意紙。項目共提供48伙，每層兩伙，標準單位實用510至708方呎，為兩房及3房設計。

紅磡必嘉坊3期明推售18伙

另恒地（0012）紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，明日將發售18伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，今批單位折實447.03萬元入場，為實用256方呎的6樓H室一房戶，折實實呎17,462元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，火炭站星凱‧堤岸2座9樓C室，實用850方呎，3房1套間隔，以1600.4萬元售出，實呎18,828元。據悉，買家為內地專才，受惠於「先免後徵」措施，料慳約420萬元辣稅。

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