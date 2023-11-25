明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

CCL按周跌1.46% 逾3個月最大跌幅

【明報專訊】雖然政府上月底公布樓市減辣措施，惟樓價仍於低位調整。反映減辣後首周市况、最新公布的中原城市領先指數CCL報151.7點，繼上周微升0.23%後，本周下跌1.46%，為逾3個月最大單周跌幅，並跌至逾6年半新低，有關指數今年迄今累跌3.23%。

最新公布的CCL，具體反映10月30日至11月5日、即《施政報告》公布減辣後第1周的中原城市領先指數CCL，指數最新報151.7點，按周跌1.46%，跌幅為14周、即逾3個月以來最大，並屬347周、即逾6年半新低，重返2017年3月底水平。

較今年高位跌近一成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於政府未有完全撤辣，利率亦持續高企，買家入市仍謹慎，二手以低價為主，整體樓價續向下。她補充，新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST第1期首批280伙低價開售，對二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。不過她認為，新盤低開，相信短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，現時只差3.7點或2.44%。

事實上，2023年至今CCL暫跌3.23%，指數比今年4月168.40點高位累跌9.92%，亦較去年12月156.37點低位跌2.99%。至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass最新報152.04點，按周跌1.43%；CCL（中小型單位）報150.71點，按周跌1.5%。CCL Mass、CCL（中小型單位）單周跌幅同為14周以來最大，指數齊屬逾6年半新低，同樣重返2017年3月中時水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報156.65點，按周跌1.24%，連跌11周共6.93%，指數屬近6年半新低，重返2017年5月底時水平。

相關字詞﹕美國停加息 減辣 YOHO WEST第1期 樓價指數 中原城市領先指數CCL

上 / 下一篇新聞