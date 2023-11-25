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經濟

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新港城減辣後鬆綁 售570萬蝕一成 減辣滿月放盤增 二手樓市價跌量升

【明報專訊】上月25日出台的《施政報告》推出一系列減辣措施，今日剛好「滿月」，有業主受惠於新政策，額印期由3年提早至兩年鬆綁後即放售物業，其中馬鞍山新港城有兩房單位以570萬元易手，原業主持貨逾兩年半連使費料實蝕約一成。另將軍澳本月至今二手成交將突破百宗之際，區內日出康城晉海有1房戶以低於500萬元易手，原業主估計損手7%。業界分析指出，減辣後市場氣氛雖略有改善，惟高息、新盤搶客挾擊下，二手業主減價沽售仍屬常態。

明報記者 林可為

減辣「滿月」，大型屋苑二手交投普遍回升，且物業提早鬆綁下，放盤量普遍上升，令二手市場出現價跌量升的局面。美聯助理區域經理陳少鴻稱，馬鞍山新港城本月至今累錄約10宗成交，較上月全月僅5宗增1倍，其中H座高層6室，實用363方呎兩房間隔，由區內租客以570萬元購入、實呎15,702元。

原業主2021年4月以600萬元購入，持貨逾兩年半，減辣後提早鬆綁，帳面蝕約30萬元，連使費料實蝕約60萬元或一成。值得留意，如根據舊制，上述原業主持貨未夠3年，需付10%額印稅涉約57萬元，意味實蝕金額可能增至117萬元或兩成。

晉海1房失守500萬

6年實蝕7%

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，減辣後二手市况略有改善，惟面對高息環境，以及新盤低價搶灘，二手業主將持續受壓，需要減價才較易沽出單位。另市場消息又指出，屯門御海灣1座低層實用299方呎1房戶，以420萬元獲洽購至尾聲，即實呎約1.4萬元。

代理指出，業主於2021年初以逾617萬元購入，如落實成交，帳面蝕197萬元或32%。由於額印期減至兩年，業主不需繳付10%額印稅。

曉廬連車位1.38億洽購至尾聲

事實上，多區二手交投均見回升，中原分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄約96宗二手成交，對比上月同期錄約82宗增17%，其中日出康城晉海再錄二手蝕讓成交。香港置業首席分區董事劉浩勤稱，晉海第5A座低層F室，實用343方呎1房間隔，原業主累減155萬元或24%後，以495萬元售出，料為屋苑二手首度跌穿500萬元關口、實呎14,431元；原業主2017年底以509.5萬元一手購入，帳面蝕約14.5萬元，若連使費料實蝕約35萬元或7%。

另外，市場消息指，東半山曉廬高層A室，實用2739方呎4房雙套間隔，獲買家連車位以約1.38億元洽購至尾聲，實呎5.04萬元。

原業主於2017年「買殼」購入，有指當時作價約1.35億元，即現洽購價與6年前成交價相若。

相關字詞﹕價跌量升 放盤量增 鬆綁 曉廬 海怡半島 晉海 新港城 減辣 《施政報告》

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