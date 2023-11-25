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經濟
國際金融

日本通脹2.9% 連續19個月高過央行目標

【明報專訊】日本10月消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）時隔4個月再次回升，按年升幅達2.9%，連續19個月高於日本央行的2％通脹目標，符合市場對物價持續上漲的預期。日本政府減少對公共事業的補貼之際，通脹增長有所加快，但面對經濟轉弱，日本央行對應否撤出超級寬鬆政策陷入兩難。

持續的通脹壓力，與日本央行行長植田和男認為，進口價格回落將在短期內抑制通脹的觀點矛盾。當前的通脹主要源於日圓疲軟及大宗商品價格高企，並非受內需推動。生活成本的升幅，超越薪酬增長，繼而影響消費者支出，是導致日本第三季經濟收縮的因素之一。日本上季GDP按季折合成年率萎縮2.1%，是去年首季以來最嚴重的經濟收縮。

券商料明年結束超級寬鬆

當前經濟活動轉弱，昨公布的日本11月製造業PMI初值降至48.1，是9個月低位，且連續6個月處於活動收縮水平，加劇市場對日本陷入衰退的擔憂。日本11月綜合PMI初值亦降至50，是今年以來最低。

不過市場人士紛紛揣測，頑固的通脹可能促使日本央行明年結束超級寬鬆政策。SMBC日興證券預計，日本央行最快將在明年4月、企業薪酬談判結果出爐後，結束負利率及孳息率曲線控制（YCC）政策。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕孳息率曲線控制（YCC） 負利率 超級寬鬆 通脹 消費者物價指數（CPI） 日本

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