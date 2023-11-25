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經濟
國際金融

Nvidia恐押後推中國版AI晶片 面對華為等挑戰 或礙維持內地市佔

【明報專訊】本周才警告美國政府收緊出口管制將拖累在華銷售的人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA），對中國出口的新版AI晶片恐延後發布。路透社引述知情人士稱，Nvidia已通知中國客戶，為配合美國新出口措施而設計的3款「中國特供版」AI晶片當中，功能最強的一款「H20」將延至明年首季推出，可能妨礙Nvidia維持中國市場份額。面對華為等本土對手的挑戰，Nvidia急需推出新產品應對。

Nvidia昨早段股價微跌。美股三大指數早段窄幅上落；昨天為美國感恩節翌日，美股提早3小時收市。昨公布的美國11月製造業PMI初值回落至49.4，再次陷入活動收縮區間。不過美國11月服務業PMI初值升至50.8，高於市場預期。11月綜合PMI初值維持在50.7，與10月持平。

美製造業PMI跌至49.4陷收縮

根據晶片產業研究機構SemiAnalysis此前的消息稱，Nvidia的H20等新產品原本最早於11月中推出。路透社的最新消息稱，由於伺服器製造商在整合晶片方面遇到問題，H20的發布時間可能延至明年2月或3月。除H20以外，Nvidia還計劃推出另外兩款針對中國市場的新晶片——L20和L2，以配合美國的新出口規定。路透社消息稱，L20仍將按計劃於今年底發布，但未知L2推出的時間表。

由於去年10月，美國收緊對華出口限制，Nvidia無法向中國市場提供最先進的A100及H100 AI晶片，於是專門為中國市場提供符合美國規定的「降級版」A800及H800晶片，以避過美國的管制。如今美國政府再次收緊出口管制，A800和H800在內的AI晶片也被禁止出口，令Nvidia寄望H20等新產品助其維持在華市場份額。

供應降級版晶片 避美管制

根據SemiAnalysis對晶片規格的分析，H20、L20和L2包含Nvidia大部分用於AI運算的最新功能，但為遵守美國的規定，部分運算能力指標被下調。

市場人士認為，美國收緊對華出口限制，有助華為等競爭對手取得原本可能流向Nvidia的新訂單。路透社引述知情人士稱，百度（9888）早前已向華為訂購大量AI晶片。消息人士稱，百度在美國收緊出口限制前已向華為訂貨，為未來無法繼續訂購Nvidia產品做好準備。

Nvidia本周公布，在截至10月底的第三財季，收入按年增長逾兩倍，每股盈利更增長近6倍，但警告在中國及其他受美國出口限制的市場，第四財季的銷售額將顯著下滑。目前Nvidia約五分之一收入來自中國市場。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕出口管制 晶片 人工智能（AI） 中國

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