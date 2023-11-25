K Cash下周一招股 成首隻「T+2」新股

【明報專訊】康業信貸旗下的貸款平台K Cash（2483），擬於下周一（27日）起招股，全球發售1.25億股股份（見表），香港公開發售佔約一成，國際配售佔約九成，每股招股價介乎1.64元至1.96元，以每手2000股計，其入場費為3959.54元，最多集資2.818億元。招股期為本月27日至30日，於12月5日正式掛牌，聯席保薦人為星展銀行及中國平安資本（香港），為首隻使用港交所新股結算平台FINI的新股。
星展亞洲融資有限公司高級副總裁張甄陶表示，FINI將香港公開發售流程變得數碼化，由啟動香港公開發售到認購及定價時，都能於FINI中高效地進行，由以往定價到上市需要5個營業日（T+5），縮短至兩個交易日（T+2），令到投資者資金凍結時間較短，同時亦令借孖展利息減省，便利投資者，料將推動香港股市及本次K Cash上市。
入場費3959.54元 使用FINI平台
ＫCash是次招股不設基石投資者，是次發行新股佔擴大後已發行股本的25%；根據招股書資料顯示，按去年整體無抵押貸款收入計，Ｋ Cash為香港第四大持牌放債人，其市場份額為0.15%。同期按持牌放債人的無抵押貸款市場收入計，其市場份額為3.6%；K Cash於2020年至2022年利息收入分別約為3.04億元、2.7億元及2.34億元，同期整體壞帳率為4.5%、5.1％及3.8%。