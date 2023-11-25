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經濟

彭博：電盈擬78億售光纖業務股權

【明報專訊】彭博社引述消息報道，電訊盈科（0008）正在考慮以約10億美元（約78億港元）出售其光纖業務的重要少數股權，目前正與一家財務顧問就此進行磋商。據悉中國投資者及中東主權財富基金對此有興趣，電盈擬以所得收益來減少債務，同時支持增長業務。電盈發言人對此拒絕置評。同時，該報道未有提及電盈擬出售在光纖業務的比例及估值等資料。

受到潛在出售資產及主席李澤楷持續增持股份消息刺激，電盈股價逆市向上，以接近全日高位4.02元收市，最終報4.01元，升約1.8%，為7月28日以來的近4個月收市高位，成交額7130萬元。

李澤楷1154萬增持電盈

據港交所（0388）權益披露資料顯示，電盈主席李澤楷於11月17至22日期間的4個交易日，在場內購入公司股份，合共增持約294.6萬股電盈，涉資近1154萬港元，持股量由31.76%升至31.8%。

此外，另一消息人士指，電盈一向接獲潛在投資者接觸，並可能進行研究，而有關光纖業務可能涉及由電盈旗下香港電訊（6823）所持國際電訊業務，包括海底電纜業務等。

早前，電盈公布母企在法國上市的付費電視營運商Canal+，以2億美元購入其全資附屬公司Viu International 26.1%的權益，並分兩輪額外投資1億美元。

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