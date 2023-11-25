明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大行降目標價 周大福瀉11%

【明報專訊】周大福珠寶（1929）上半財年營業額遜市場預期，不過主要經營溢利大致合乎預期，大行普遍趁機下調集團目標價，以反映中國內地消費前景審慎。集團昨日股價低開後繼續向下，收市報10.74元，跌10.8%。

大摩憂慮內地銷售前景

大摩報告指出，周大福半年營業額增長6.4%，低於該行及市場預期，主要經營溢利率則合乎該行預期。該行續稱，中國內地銷售額低於預期，相信部分原因為新店擴張減少，以及特許經營店補貨審慎，令批發業務收入只增長2%遠遜預期。

該行表示，考慮到內地宏觀經濟不確定性令銷售前景疲軟，將2024至2026財年收入預期下調4%；加上黃金產品組合不斷增加，2024至2026財季的毛利率預測分別下調0.2、0.5以及0.1個百分點，目標價由14元降至13.5元，維持「與大市同步」評級。

高盛同樣認為，周大福營業額差過預期，不過主要經營溢利則勝其預期。該行引述集團管理層指出，下調全年銷售額增長至10至15%（low-mid teens），核心經營溢利目標不變，但動力由銷售轉為控制銷售及行政成本。

高盛：復蘇步伐維持審慎

高盛因應周大福上半財年業績、較低營業額，以及營運開支改善，將集團2024至2026財年的純利預測下調1至3%。高盛又指出，相信公司即使面臨宏觀經濟挑戰及須控制折扣率，在珠寶業仍擁有龍頭地位，以及市佔率會穩健增長，不過由於近日金價大跌及消費力減弱，市場對黃金產品情緒降溫，對其復蘇步伐維持審慎。該行輕微上調周大福目標價由12.3元至12.6元，維持「中性」評級。

相關字詞﹕黃金 周大福 高盛

上 / 下一篇新聞