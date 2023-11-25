港銀信貸連縮16個月 19年最長 恒生指貿易貸款跌兩成 降GDP增長預測至3.3%

明報記者 蕭嘉聰

該行指出，與貿易相關的貸款跌幅最為顯著，今年年均收縮約20%；雖然近期樓市低迷，不過另一重要貸款類別住宅按揭貸款仍保持增長。住宅按揭貸款一直是銀行貸款中相對穩定的一類，在過去經濟周期中波動性均較整體貸款低，不過現時住宅按揭貸款3.4%的增幅仍明顯低於樓市回調前約8%的平均增長。

學者料待美減息後 貸款需求始升

該行又稱，由於利率上升，過去一年的銀行貸款統計數據未如理想，但相信不會長期維持下去。由於環球貨幣政策的緊縮周期已接近尾聲，甚至已經結束。主要央行，尤其是美聯儲均暗示停止加息的可能性， 預計減息周期最早可能會在明年中開始 。

翻查資料，本地使用的認可機構信貸自今年2月起按年錄得下跌，最新9月按年下跌2.2%，累計已連跌7個月。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，高息環境之下金融條件緊張，銀行難以借貸，客戶亦不感興趣，要待美國減息及外圍因素有所改善，需求才會有所上升。他預料，未來1至2季內美國有可能減息，屆時有可能扭轉跌勢。

3個月拆息續創近23年新高

恒生表示，雖然過去兩年利率高企為香港經濟復蘇帶來一定阻礙，但央行明年開始放寬貨幣政策，將創造更有利的金融條件支持信貸需求以至整體經濟復蘇。不過，經濟仍面臨外部挑戰，包括環球經濟放緩或持續對外貿構成影響，且內地房地產市場的不確定性依然存在。此外，外圍環境的不利因素，或會持續影響香港的貿易行業，當中近期歐元區和英國的經濟數據較遜色，亦面臨較大的衰退風險。

此外，港元拆息昨日個別發展，3個月拆息續創近23年新高，升1.45點子至5.64厘；1個月HIBOR連升6日，升1.22點子至5.38厘，是9月29日後最高；6個月及1年期拆息回落至5.61厘及5.58厘，結束連續6日升勢。