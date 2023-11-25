內房股急挫 恒指回吐351點

北水趁低吸納 淨流入逾87億

受美國債息上升影響，對息口敏感的科網股都弱勢，騰訊（0700）跌2.4%，網易（9999）跌3.3%，下周公布季度業績的美團（3690）和嗶哩嗶哩（9626），分別跌2.7%和4.2%；周大福（1929）公布半年業績後，被多家大行調低目標價，關注內地消費氣氛偏弱，拖慢擴張步伐等，公司股價急挫10.7%，是表現最差藍籌。據報比亞迪（1211）多個車款，增加現金補貼優惠促銷，外界關注會否再有價格戰，影響毛利率，公司股價跌逾5.5%，跌幅是3個月最大，股價亦見3個月低位。但內地投資者有趁低吸納，南下的港股通轉為淨流入逾87.2億元，是超過兩星期以來最多。追蹤恒指的盈富基金（2800）錄得淨流入50.6億元，追蹤國企指數的恒生中國企業（2828）ETF，亦吸納12.5億元資金。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為，雖然內地近期有不少政策支持樓市，但中短期難以刺激銷售，因為氣氛需時改善，相信要令民企內房資金流轉恢復，可能要以年計，所以對內房股仍然審慎，策略以短線炒作為主。

他認為年底前港股可以稍為樂觀，因為基本因素有改善，例如加息周期可能完結，人民幣和港元近期亦轉趨強勢，估值亦不貴，但市場信心不足，相信暫未走出「上落市」格局，恒指可能在17,500至18,200點波動，觀望內地政策和下月中央經濟工作會議。