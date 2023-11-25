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經濟

富途下月起向新舊客 免費提供LV1即時報價

【明報專訊】港交所（0388）日前公布將於12月1日起推新的40萬元月費計劃，供經紀商無限量為散戶提供證券市場第一級實時串流數據（LV1）後，富途證券國際（香港）率先公布將於下月1日起，免費提供LV1服務，成為全港首家免費開放報價服務的券商。由於港交所向券商收取40萬元固定月費，意味券商客戶愈多，每名客戶平均報價服務成本愈低，或加重中小型券商的競爭壓力。LV1即時報價以自動化串流形式，取代現時需手動刷新查看最新成交詳情的操作模式，同時於手機及電腦版顯示一檔擺盤報價與委託量、以及每筆交易詳情，供投資者即時參考。

富途以外，多家活躍散戶行近日亦推出了報價服務優惠。盈立證券截至12月31日止，新用戶及特選客戶於每個指定時間段內淨資產值達1萬元或以上，可獲3年港股LV1報價服務，價值1764元；致富向新舊客戶送免費首月LV1報價服務，之後完成指定交易再送1個月，上限最多6個月；華盛證券線上開戶獲兩個月免費LV1報價服務，之後每月帳戶日均資產最少2萬元且交易港股6次或以上可繼續免費使用。

耀才LV1服務月費78元 可回贈

另有證券商採取回贈方式。耀才證券（1428）提供移動裝置客戶使用LV1報價服務，月費78元，如每月交易佣金2000元或以上，則可獲包括該服務等多項股票報價費用回贈。大華繼顯手機應用程式客戶月費85元，但網上交易佣金達300元，月費獲全數回贈。

富途證券董事總經理謝志堅表示，報價適用於港股及期權期貨行情，提供港股板塊及指數成分股服務。其母公司富途控股（美：FUTU）披露截至9月30日的第三季度付費客戶數目約165萬名，期間處理港股總成交逾2700億元，以一買一賣港交所計算成交方式，即逾1300億元，相對期間港股總成交約6.1萬億元，市佔率約2.1%。

相關字詞﹕華盛證券 富途 盈立證券 LV1報價服務 港交所

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