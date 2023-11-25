印尼主板公司准申港第二上市

這次納入是繼港交所與印尼證交所於7月簽署合作備忘錄後的新合作，港交所上市主管伍潔鏇表示，印尼證券交易所是許多印尼國有企業，以及東南亞地區創新企業集資地，涵蓋科技、消費及醫療健康行業。這次納入將支持香港印尼兩地潛在跨境上市安排，為印尼企業提供接觸更廣泛的區域和全球投資者的機會，也將進一步豐富港交所的產品生態圈。

首三季IPO集資印尼超香港

行政長官李家超昨在銀行公會午宴致辭時表示，當局與港交所致力將香港發展為海外企業首選上市中心，特別吸引中東和東盟企業。

印尼正是東盟諸國中，近年IPO最活躍的市場。羅兵咸永道早前發表的IPO報告顯示，印尼過去數年IPO宗數一直遙遙領前其他東南亞市場（見圖）。德勤公布的2023年首三季度全球IPO市場排名顯示，印尼IPO集資額達256億元，排全球第7名，較集資額247億元的港股排第8名更高。新股數量上印尼證交所也以66隻新股，超越港交所的44隻新股。