港交所將推國債期貨 助外資對冲 證監指跟中證監建衍生品合作安排

港交所行政總裁歐冠昇表示，推出國債期貨將豐富中國相關風險管理及定息產品組合，提升市場流動性，進一步支持香港市場人民幣產品生態圈的發展。證監會行政總裁梁鳳儀則指出，繼推出互換通和MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約後，中國國債期貨合約的上市，為海外投資者增加對冲內地資產風險的工具，尤其是用作對冲以內地資產為基礎的股票和固定收益產品，將香港發展成為領先風險管理中心。

外資持內地債券近月跌勢回穩

梁鳳儀指出，和中國證監會已就跨境衍生品建立合作安排，包括分享監察信息和提供法規執行協助。中國證監會有關部門負責人支持香港推出國債期貨，有利於健全離岸人民幣產品生態。兩地將加強監管執法協作，打擊跨境違法行為。

債券通自2017年6月推出供外資參與投資內地債券以來，持倉量續升，直至去年1月達約4.07萬億元（人民幣，下同）最高位，惟持倉總額卻掉頭向下，且連跌10個月，至今年4月更低見約3.17萬億元（見圖），比歷史高位減少9035億元，跌幅約22.2%。今年5月推出互換通後，持倉量輾轉向上，於10月持倉額約3.24萬億元。分析相信，外資近月國債持倉止跌回穩，主要由於美國息口預期及美匯升勢放緩外，互換通提供利率對冲工具亦有一定穩定作用，預期在國債期貨產品推出後，外資因缺乏對冲工具而被迫減持的情况會進一步改善。

分析：外資被迫減持國債情况料改善

匯豐資本市場及證券服務香港區主管石元良對推出國債期貨表示歡迎，認為境外投資者可藉此管理內地債券利率風險，有助豐富人民幣風險管理產品，提供對冲人民幣債券利率風險的有效工具。渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志指出，此舉促進內地債券市場及人民幣國際化發展，亦豐富本港人民幣計價產品及離岸人幣債市發展。

明報記者