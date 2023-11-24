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經濟
國際金融

對冲基金狂沽空Tesla 倉位近1500億

【明報專訊】高盛最新發表的對冲基金趨勢報告顯示，截至10月底，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）仍是對冲基金最熱門的沽空目標，沽空倉位接近190億美元（約1482億港元），儘管該股今年迄今上漲逾90%。由於Tesla股價波動，市場傾向對Tesla股票進行短線買賣。美國最大的期權交易所營運商Cboe Global Markets的數據顯示，Tesla的看跌期權和看漲期權是其平台交易量最大的產品之一。

市場數據供應商Ortex稱，10月沽空Tesla的投資者頗有斬獲，因為該股上月曾在兩周內蒸發近五分之一的市值。

長期沽空風險大 淡友基金倒閉

當時Tesla行政總裁馬斯克調低對CyberTruck的銷售預期，令Tesla股票捱沽，但目前該股已從10月低位顯著回升。雖然沽空Tesla可能帶來一些短期收益，但長期沽空Tesla仍有很大風險。最矚目的例子可能是華爾街著名淡友Jim Chanos，他最近才關閉了旗下的Kynikos Asset Management。

Chanos因率先向能源交易商安然（Enron）沽空而一舉成名。該能源巨頭倒閉前一年，他就開始沽空，並協助揭露該公司的大規模欺詐，導致該股由2000年平均每股79.14美元，一直跌至2001年底的60美仙，Chanos亦因此盤滿缽滿。他由2016年開始對Tesla長期沽空，但最終失敗。他在本周仍多次發帖抨擊馬斯克，並形容他的擁躉是邪教成員。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕對冲基金 沽空 高盛 馬斯克（Elon Musk） 特斯拉（Tesla）

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