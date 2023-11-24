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經濟

香港地產

內地家長5.5萬租海珏4房特色戶

【明報專訊】踏入第四季傳統租賃淡季，在內地客支持下，住宅租賃市場仍然活躍，且不乏大額租務成交，其中馬灣珀麗灣6期海珏一個連花園及泳池特色單位，最新獲來自內地的家長「零議價」以5.5萬元承租，實用呎租約37.5元。

中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，上述單位為海珏32座地下特色戶，實用1467方呎，4房雙套間隔，設約2988方呎花園及私人泳池，享青馬大橋海景，連全屋新裝修，原叫租5.8萬元，至近日調整至5.5萬元，即獲內地家長零議價承租，折合實用呎租37.5元。

比華利山4房連車位7.3萬租出

據悉，該名家長的小朋友於鄰區上學，故選擇租住珀麗灣。業主2012年1937.76萬元一手買入，租金回報約3.4厘。溫續稱，珀麗灣本月暫錄約11宗租賃成交，料難超越上月約22宗，但在兩宗大額特色戶及一宗高價一房租務帶動下，屋苑平均實用呎租由上月約30元升至本月約32元。

另跑馬地比華利山F座低層1室，實用1665方呎，4房1套間隔，望跑馬地運動場，最新以7.3萬元連兩個車位租出，實用呎租43.8萬元。業主於1999年以1150萬元連車位買入，持貨24年，現享7.6厘租金回報。

飛機維修工程師1.38萬租東環一房

此外，東涌東環6B座中層5室，實用408方呎，一房間隔，則以1.38萬元獲一名飛機維修工程師承租，實用呎租33.8元。業主2018年6月612萬元買入，現可享約2.7厘租金回報。

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