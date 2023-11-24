海外買家須向FIRB申請 獲批才可置業

1）通過FIRB審核

只要你是非澳洲公民，或沒有永久居留權，想從海外買澳洲物業都需要先向澳洲FIRB申請海外投資，經過審核批准後，才能購買澳洲樓盤，且只能購買一手樓。

2）外國人印花稅

收取外國人印花稅並非各省都有的常設稅項，且稅率也不同，在新南威爾士省，會針對外國人徵收物業價格8%的印花稅。

3）註冊費

新南威爾士省政府會向買家徵收註冊費用給土地所有權辦公室，不論樓宇面積或價值高低，一律收取登記費75澳元。

4）新南威爾士省印花稅

印花稅是在澳洲買賣物業時會徵收的稅項，但各省稅率有差異，以悉尼所在的新南威爾士省為例，省政府抽取的印花稅率會隨着物業價值遞增（見表）。

[環球樓市]