海外買家須向FIRB申請 獲批才可置業

【明報專訊】海外人士在澳洲置業前須向澳洲外國投資委員會（Foreign Investment Review Board, FIRB）申請，獲批後才可購買物業。根據FIRB文件，容許海外資金流入新建住宅市場，主要是為建築業創造就業機會，推動國家經濟及稅收，例如相關印花稅。可供購買的房產類型，包括新建建築、空置土地、現樓，以及自住房屋。4類房產中對新建建築的限制較少，但其餘3類都有較為複雜的限制，詳情可參考https://firb.gov.au/。海外人士買澳洲物業須注意以下4點：
1）通過FIRB審核
只要你是非澳洲公民，或沒有永久居留權，想從海外買澳洲物業都需要先向澳洲FIRB申請海外投資，經過審核批准後，才能購買澳洲樓盤，且只能購買一手樓。
2）外國人印花稅
收取外國人印花稅並非各省都有的常設稅項，且稅率也不同，在新南威爾士省，會針對外國人徵收物業價格8%的印花稅。
3）註冊費
新南威爾士省政府會向買家徵收註冊費用給土地所有權辦公室，不論樓宇面積或價值高低，一律收取登記費75澳元。
4）新南威爾士省印花稅
印花稅是在澳洲買賣物業時會徵收的稅項，但各省稅率有差異，以悉尼所在的新南威爾士省為例，省政府抽取的印花稅率會隨着物業價值遞增（見表）。