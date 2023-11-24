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澳洲住房供不應求 明年樓價看升

【明報專訊】澳洲一向是香港投資者置業之選，也是子女升學心儀之一。近年澳洲按揭息率上升，儘管央行可能會再加息，但由於住房供不應求，2024年房地產價格預計將上升。根據一份新報告，澳洲房地產市場將在2024年和2025年繼續上揚，租賃市場則將面臨低空置率壓力。澳洲經濟復蘇勝於原先預期，並預期將持續下去，這也對房價有支持，而2024年全國樓價有機會上漲。

實際上，澳洲的房地產市場依然出乎意料地強勁，儘管澳洲儲備銀行已經進行了13次利率上調，官方利率升至逾4厘，但房價沒有下跌，反而開始回升。早前主要銀行經濟學家預測，儲備銀行在墨爾本盃日將現金利率提高四分之一個百分點，以抑制高於預期的通脹。先前有消息稱，根據CoreLogic的數據，2023年全國住宅價值持續上漲，截至2023年，全國住宅價值上漲7.6%，研究小組預測，到11月中旬，住宅價值可能會創下歷史新高，並料在2024年再次被打破，因為經濟學家預測房價將在1年內上漲3%至5%。

租賃市場強勁 支持房價

澳洲聯邦銀行（CBA）澳洲經濟主管Gareth Aird表示，預計2024年澳洲房價升5%，其中悉尼房價將上漲4%，墨爾本將上漲5%。早前Aird表示，如果11月加息繼續進行，這將是2024年底減息之前的最後一次加息。他表示，「我們預期明年下半年開始有機會再次減息。」Aird表示，澳洲超強勁的租賃市場和房屋供應不足，支持在加息周期內澳洲房價亦向上，特別因人口紅利與新屋及二手空置率速度不匹配。

NAB首席經濟學家Alan Oster表示，該行也預計明年澳洲全國房價將上升5%，其中悉尼房價上升5%，同時預測墨爾本將上升5.5%。他指出，澳洲央行再次加息可能不會影響樓價。Oster表示，由於利率上升，部分買家面臨財務壓力，故今年澳洲樓價曾有壓力，他相信明年利率將會下調。澳新銀行資深經濟學家Adelaide Timbrell表示，該銀行預測2024年澳洲房價將上升3%至4%。Timbrell預測，悉尼的房價在2024年將會上升4%，而排在其後的墨爾本房價將上升3%。

本月料最後一次加息 明年調低

澳新銀行預計，11月加息0.25厘是最後一次加息。澳洲央行將採取強硬態度，在1年內維持利率穩定，直到明年11月才會降息。同時，西太平洋銀行（Westpac）預計，2024年全國房價將上升4%；悉尼上升6%，墨爾本則上升3%。與其他銀行一樣，西太平洋銀行也預測2024年下半年將減息。

西太平洋銀行高級經濟學家Matthew Hassan表示，縱使澳洲利率將取決於通脹率是否回到澳洲央行低於3%的目標，但他表示，如果通脹持續存在，且低通脹緩慢回歸，則有可能再次加息。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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