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經濟
2023年11月24日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：內房亢奮 建築建材股或受惠需求改善
【明報專訊】內地與本港股市回穩，內房的亢奮，掩蓋了其他債務風險問題，也顯示風險胃納偏好。不過，內房股火熱，只是單純借消息炒作，相比下建築建材較有機會受惠需求改善。
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財經專欄
劉思明
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