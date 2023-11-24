葉創成：去年愈跌愈買綠債 本周財息兼收

憧憬息口見頂 買綠債可鎖定高息

令人難忘的是，在筆者去年5月至12月多次向讀者推介綠債的過程中，收到不少良師益友的認同及支持，例如一名資深傳媒人一開始便向筆者表示，向讀者推介綠債此低風險及回報合理的工具是好事，尤其適合退休人士。

另外，一名筆者在《明報》經濟版的舊同事、現時在著名外國傳媒負責採訪信貸新聞的後起之秀，在上述「95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債」的文章見報後，告訴筆者此文章受到不少關注，而目前回看，該文章見報不久，綠債價格便見底回升至今。至於綠債價格近日何以節節上升，筆者相信是市場預期美息及港息已見頂、明年有機會減息，因此買入高信用評級的政府債券鎖定高息所致，筆者亦擬繼續持有綠債至2025年5月到期。

[葉創成 創富倉]