國泰料全年錄溢利 4年首次

下半年盈利超上半年

今年上半年國泰賺約42.68億元，按年扭虧為盈，彭博綜合分析員平均預測，料國泰全年賺86.68億元，相當於預計下半年賺44億元左右。國泰又透露，其聯屬公司、應指國航（0753），下半年預計錄得盈利，但全年仍然錄得虧損。國航早前公布按中國會計準則，首三季按年扭虧為盈，賺7.91億元人民幣，推算第三季賺42.4億元人民幣。

據了解，國泰今日亦將舉行分析員會議以提供最新財務及業務情况，集團財務總裁沈碧嘉、顧客及商務總裁劉凱詩將出席。國泰昨日亦公布，10月載客168.47萬人次，按年升3.2倍，或相當於2019年同期的61%；乘客運載率按年升11.1個百分點至84.7%，受惠於香港及廣州分別舉辦了多場會議展覽，商務旅行增加而帶動前艙客運量。而今年首10個月累積載客1457萬人次，相當於2019同期的49%。

至於10月載貨量12.44萬公噸，按年升13.7%，「雙十一」和「黑色星期五」等電商活動，令各航點需求持續增長，進入農產品收成季節，預計來自東南亞、美洲和日本，運往本港和內地的鮮貨需求會增長，電商年底前亦會繼續活躍。期內整體貨物運載率則按年跌8.3個百分點至60.7%。

國泰預期今年可以達到所訂目標，即客運航班恢復至疫情前70%，覆蓋約80個航點，市民出遊和旅客訪港量，年底回復至疫情前95%。