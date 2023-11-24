周大福中期多賺36% 派息0.25元

內地業務方面，第二季內地同店銷售按年轉跌12.5%，上半年合計下跌3.5%。集團執行董事兼首席財務官鄭炳熙稱，10月至11月18日內地同店銷售已回復6.7%的正增長，去年同期基數較低，有信心下半年內地生意可恢復至正增長。

集團董事總經理黃紹基表示，對下半年業務保持樂觀，加上明年是龍年，相信是各個生肖年最好生意的年份，因此已準備足夠產品準備農曆新年銷售。

截至今年9月底止，集團於內地有7458個零售點，按年增加189個，港澳地區按年增加1個至86個。黃紹基指出，中國內地於今財年目標為淨開店300至400間，當中七至八成位於下沉城市（三線以下城市及鄉鎮），2025年財年前開店至7000間的目標過去已超額完成，故集團戰略性地放慢步伐，下半年將確保每間分店均可貢獻利潤。

至於香港業務，黃紹基指出，過去3年疫情的旅客為零，但今年2月起港澳通關已帶動業務表現，尖沙嘴銷售已回到疫前70%水平。