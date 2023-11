法國外貿銀行艾西亞：「習拜會」正面 有利內房回穩

【明報專訊】國家主席習近平上周赴三藩市,與美國總統拜登舉行中美元首會晤,亦於美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講,法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)分析,習近平此行帶出的強烈信息是中國希望與美國成為朋友,亦不會與任何國家打冷戰或熱戰(China seeks to be friends with US, has no intention to fight either a cold war or a hot war with any country),她認為此舉有助帶來穩定政治及經濟局面,視此為穩定內地房地產市場最有效的措施之一,期望不會再有大型內房企業債務違約,而近日內地監管機構料起草的一份涉及50家國企及民企內房融資「白名單」,便是朝此正確方向發展。