淺水灣道127號4房海景戶呎租73元

另渣甸山嘉雲臺7座複式單位，實用約3104方呎，新近以月租約15萬元租出，實呎租金約48元；以業主約於2007年的購入價4630萬元計，租金回報率約3.9厘。

囍匯1房租2.85萬 業主回報3.6厘

大型屋苑方面，灣仔囍匯11月至今暫錄約13宗租務成交，中原分行經理潘重允表示，屋苑2座高層F室，實用438方呎1房間隔，業主減價逾3%或1000元、至2.85萬元租出，實呎租金65元，新租客為本地客；業主於2013年12月以963萬元一手買入，享有3.6厘租金的回報率。

香港置業市務經理（銷售）袁世昌表示，觀塘凱滙2座中層K室，實用550方呎兩房間隔，向西北望內園景，業主減價6.5%或1500元後，以2.15萬元承租，實呎租金39元。

業主於2019年以約962萬元購入，享約2.7厘租金回報率。

中大教職員1.68萬租海日灣1房

新界方面，中原副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角海日灣COURT B 第2座高層G室，實用468方呎1房連開放式廚房間隔，業主減價2.9%或500元後，以1.68萬元租出，實呎租金36元，新租客為中大教職員；業主2019年以約681萬元購入單位，現享約2.9厘租金回報率。