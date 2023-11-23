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經濟

香港地產

淺水灣道127號4房海景戶呎租73元

【明報專訊】私宅市場不乏大額豪宅租務成交；市場消息指，由新地（0016）郭氏家族持有的南區豪宅、淺水灣道127號FAIRMOUNT TERRACE，新錄高層B室租務成交，實用2334方呎4房連3套房間隔、望開揚南區海景，以月租約17萬元租出，實用呎租金約73元；資料顯示，FAIRMOUNT TERRACE一直由新地郭氏家族持有作長線收租，約於1999年落成。

另渣甸山嘉雲臺7座複式單位，實用約3104方呎，新近以月租約15萬元租出，實呎租金約48元；以業主約於2007年的購入價4630萬元計，租金回報率約3.9厘。

囍匯1房租2.85萬 業主回報3.6厘

大型屋苑方面，灣仔囍匯11月至今暫錄約13宗租務成交，中原分行經理潘重允表示，屋苑2座高層F室，實用438方呎1房間隔，業主減價逾3%或1000元、至2.85萬元租出，實呎租金65元，新租客為本地客；業主於2013年12月以963萬元一手買入，享有3.6厘租金的回報率。

香港置業市務經理（銷售）袁世昌表示，觀塘凱滙2座中層K室，實用550方呎兩房間隔，向西北望內園景，業主減價6.5%或1500元後，以2.15萬元承租，實呎租金39元。

業主於2019年以約962萬元購入，享約2.7厘租金回報率。

中大教職員1.68萬租海日灣1房

新界方面，中原副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角海日灣COURT B 第2座高層G室，實用468方呎1房連開放式廚房間隔，業主減價2.9%或500元後，以1.68萬元租出，實呎租金36元，新租客為中大教職員；業主2019年以約681萬元購入單位，現享約2.9厘租金回報率。

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