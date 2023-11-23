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經濟

香港地產

羅守輝傳8億沽新光戲院 20年帳賺近4倍

【明報專訊】資深投資者羅守輝或相關人士近年持續沽貨，其中北角地標之一新光戲院，早前推出標售，市場消息指已由新用家以約8億元承接，呎價約8300元；相關物業包括英皇道413至423號僑輝大廈戲院部分，地下、1至6樓及天台，總建築面積約9.6萬方呎，佔全幢大廈不可分割業權份數約77.41%，現時地下至5樓為戲院及商業部分，6樓為住宅部分。

據知，物業最新以約8億元售出，羅守輝或相關人士於2003年以1.68億元購入至今，現帳面獲利約6.32億元，賺幅約3.7倍。

沽售葵涌工廈單位帳蝕25%

不過，羅守輝或相關人士亦有蝕讓，最新以2850萬元，售出葵涌永祥工業大廈一個單位，持貨約4年，帳面蝕25%；此外，相關人士最新以5635萬元放售尖沙嘴金鑾大廈全層物業，亦較購入價為低。

資料顯示，上述葵涌葵昌路永祥工業大廈18樓單位，面積約8000方呎，新近以2850萬元售出、呎價約3562元；原業主羅守輝或相關人士於2019年底以3790萬元購入，帳面蝕940萬元或25%。

另中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生指出，尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈2樓全層，面積約5750方呎，業主叫價約5635萬元、平均意向呎價9800元；資料顯示，物業由羅守輝或相關人士持有，據了解，相關人士2017年以約5800萬元「買殼」購入，意味放售價較購入價低約3%。

位元堂沽銅鑼灣舖 帳蝕五成

銅鑼灣再錄大額舖位成交，位元堂（0897）公布，該公司以1億元，售出利園山道寶榮大廈地下A、B號舖，總面積約1204方呎，呎價約8.3萬元。

其後位元堂售後租回3年，月租35萬元，按此計算，租金回報約4.2厘。

資料顯示，位元堂2014年以2.1億元購入，帳面蝕1.1億元或52%。

iCITY獲入伙紙 平均呎價9500元

金朝陽（0878）葵涌新式工廈iCITY已獲批入伙紙，預計下月至明年1月交樓。金朝陽營業及市務總經理鄭惠卿表示，項目累售232伙，佔現時可供發售單位的86%，總成交額近9.85億元，平均呎價約9477元，最高成交呎價1.03萬元，平均成交售價約424萬元；發展商將伙拍按揭轉介及銀行，為買家提供按揭計劃。

相關字詞﹕新光戲院 舖位成交 位元堂 寶榮大廈 金鑾大廈 蝕讓放售 蝕讓成交 羅守輝

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