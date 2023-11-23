YOHO WEST 首日開示位反應熱烈 今日起收票 雷霆：擬周末加推

明報記者 管龍欣

YOHO WEST第1期開價後，即成市場焦點；據代理提供照片顯示，示範單位首日參觀情况熱烈，參觀人士在V WALK商場地下候車處大排長龍，人龍更一度延伸至商場外，其間曾「打蛇餅」，熱鬧程度是親海駅系列之後少見。

至於YOHO WEST第1期入場單位，為第3A座5樓A9室，實用295方呎1房戶，折實價299.96萬元、折實呎價1.01萬元。根據一手銷售條例的規定，YOHO WEST第1期單位總數1393伙，若新地加推單位，需涉至少140伙。

必嘉坊3期周日新一輪賣18伙

其他新盤亦積極開展銷售，恒地（0012）紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH（必嘉坊3期），突擊加推28伙，並敲定周日（26日）以先到先得推售18伙、折實均呎1.92萬元。至於昨日新推價單的28伙，折實均呎1.9萬元，屬於1房及兩房戶，實用226至349方呎，若扣除最高折扣10%，折實價447.03萬至689.31萬元。

嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道豪宅緹外，亦上載新銷售安排，敲定周日以招標形式，發售第3座5樓B室，實用4557方呎4房4套間隔，連兩個住宅停車位認購權，每個住宅車位認購價為500萬元。

緹外4房大宅周日招標發售

另麗展（0488）與市建局合作、3月至今累售8伙的觀塘Bal Residence，加推2號價單涉27伙，以及同步將1號價單內18伙，進一步劈價12%至15%，並敲定周日發售75伙；而2號價單單位，實用338至489方呎，提供最高折扣11.75%，折實價485.29萬至923.28萬元、折實呎價1.4萬至1.9萬元。

Bal Residence餘貨劈價逾一成

綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交錄約465宗；其中信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，新錄第2座29樓C室交，實用797方呎3房1套戶，成交價逾2443萬元、實呎30,656元。