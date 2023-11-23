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經濟
2023年11月23日星期四
股市最前線
港交所減報價月費 手機客大降74% 另設企業固定月費40萬 客戶無上限
聯儲局對減息無啟示 恒指無升跌
花旗看好百度AI變現 股價漲4.5％
Nvidia料內地收入大減 股價偏軟
阿里蔣芳內聯網發文：馬雲一股沒賣
寧德時代傳棄GDR 明年初港上市 原擬集資468億 因中證監新規延遲
Shein傳遞表赴美上市 估值升至7020億
許家印及前妻持布力徑兩屋遭接管
幣安涉恐怖分子交易 趙長鵬認罪辭CEO
證監尋求對曹貴子冼國林等作取消資格令
謝瑞麟中期轉蝕5819萬 港澳大馬營業額改善
路透：內地明年經濟增長目標4.5%至5.5%
OpenAI原CEO復職 組新董事會 分析：新盟友護航 料商業化阻力減
張兆聰：航空股近低位 國航值博
美元定存高息精選
技術取勝：康龍化成要防跌勢形成
劉思明：AI場景應用加快 百度可追落後
周顯：美斷港莊家「啤殼」財路
湯文亮：倘樓價唔跌 很多人死都唔掂
YOHO WEST 首日開示位反應熱烈 今日起收票 雷霆：擬周末加推
海之戀‧愛炫美兩房968萬沽 業主損手一成
羅守輝傳8億沽新光戲院 20年帳賺近4倍
淺水灣道127號4房海景戶呎租73元
apm聖誕生意額 料按年增兩成
法國外貿銀行艾西亞：「習拜會」正面 有利內房回穩
內地通脹低 房地產投資吸引力減
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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