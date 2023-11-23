證監尋求對曹貴子冼國林等作取消資格令

涉第一信用配股中發虛假資料

據證監會就第一信用的調查發現，2016年1月，前事實董事曹貴子是第一信用進行的股份配售承配人。兩個月後，他及其兄長曹貴宜，是第一信用所發行的供股中未獲認購的供股股份的認購人。然而，第一信用在分別就完成配售及供股而發出的公布中表示，所有承配人及認購人均為獨立第三方。

經調查後，證監會指前主席兼執行董事冼國林、前行政總裁兼執行董事曾仁光、前執行董事梁偉雄和何筱敏，以及曹貴子因沒有披露曹為事實董事，並導致該公司在公布中發出有關曹及/或其兄長的獨立性的虛假及/或具誤導資料，違反對第一信用的責任。

冼國林、曾仁光、何筱敏及前獨立非執行董事戴文軒，亦因在批准配售建議時沒有考慮該配售對公司股東的攤薄影響，違反他們的責任。證監會正尋求法庭頒令第一信用須公布法庭的裁決，讓股東知道曹曾為該公司的事實董事，以及曾發出虛假及/或誤導性資料。

證監會昨同日公布，獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定，遭證監會譴責及罰款280萬元。