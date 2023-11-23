明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

幣安涉恐怖分子交易 趙長鵬認罪辭CEO

【明報專訊】全球最大加密貨幣交易所幣安及其創辦人趙長鵬，承認違反美國法律，沒有匯報涉嫌與恐怖分子有關的交易，罰款高達43億美元，金額是同類案件之中最多。美國財政部指控，幣安容許多個被列為恐怖組織的成員，包括正與以色列開戰的哈馬斯、伊斯蘭國、阿爾蓋達等，在平台交易和收款，相關可疑交易超過10萬宗。

罰款43億美元 同類案件最多

其中一項證據，是時任幣安合規主管，2019年初聊天訊息，提及哈馬斯每次匯款一般較少，例如600美元只買到一支AK47步槍，反映對相關資金往來知情。

美國司法部批評，趙長鵬故意違法，沒有盡金融機構責任，阻止恐怖分子獲取資金和洗黑錢，幣安會檢視過往交易，看看哪些本應要匯報，未來亦會匯報可疑交易。除了幣安巨額罰款，趙長鵬亦要支付5000萬美元刑事罰款，同時辭任幣安行政總裁。《紐約時報》報道，當局亦尋求判處趙長鵬監禁一年半，是相關指引最高刑罰。

當局尋求判趙長鵬監禁年半

趙長鵬承認犯錯，一定要承擔責任，宣布由區域市場全球主管鄧偉政，接任行政總裁。52歲的鄧偉政是新加坡人，曾在新加坡金管局和交易所任職高層，2021年加盟幣安。他在社交媒體形容，首要任務是向1.5億用戶保證，平台安全、財務穩健，同時與監管部門合作維持高水準運作，強調幣安會「活下去」。

分析認為這對幣安是最好結果，因為交易所可以繼續運作，趙長鵬能保留持股。雜誌《福布斯》統計，他身家達102億美元。但經歷今次案件和同業FTX倒閉，或進一步削弱在加密貨幣交易所買賣的信心。

上 / 下一篇新聞