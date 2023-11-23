許家印及前妻持布力徑兩屋遭接管

市值共逾15億元

據公開文件，許家印在2021年已除名持有山頂布力徑10C大宅的「巨山有限公司」，由據傳是他「管家」的譚海軍接任董事；而由恒大汽車（0708）重組文件證實由其前妻丁玉梅擁有、持有布力徑10E大宅的「好邦有限公司」在今年6月同樣由譚海軍接任董事。

據「巨山」及「好邦」抵押文件顯示，許及丁玉梅早在2021年11月已將由「巨山」及「好邦」持有的兩間大宅抵押予財務公司「歐力士亞洲資本」，取得8.2123億元的定期貸款（Term Loan），並由「Xinrong」及「佳能企業」兩間離岸公司擔保。

曾抵押予「歐力士亞洲資本」

由於「巨山」以往並無貸款或融資，「好邦」已償付過往貸款或融資，故相信今次接管兩間大宅的債主，很有可能是「歐力士亞洲資本」。目前公司註冊處文件僅顯示，「巨山」及「好邦」已遞交一份「委任接管人或經理人通知書」及一份「更改公司秘書及董事通知書（委任/停任）」。

值得留意，今年3月22日中國恒大曾刊登境外重組文件，當中重要部分包括恒大汽車及恒大物業（6666）的債轉股，更提到上述「好邦」會向恒大汽車提供總計22億元貸款，其後則在今年8月恒大汽車獲中東紐頓集團入股時，同日披露丁玉梅與好邦提供的22億元貸款將轉換成恒大汽車新股。

以往多次傳出內地要求許家印以私產救恒大，境外債權人則期望許家印提供更多境外資產作擔保以推進重組。今次「巨山」及「好邦」作為許氏重要的境外資產遭接管，未知會否進一步窒礙其境外重組，令本已逼近清盤死線的恒大雪上加霜。

明報記者 方楚茵