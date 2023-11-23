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經濟

花旗看好百度AI變現 股價漲4.5％

【明報專訊】百度（9888）第三季業績勝預期，大行普遍關注旗下AI大模型「文心一言」開始變現（monetization）進度，股價昨日高開後全日向上，收市報112.2元，升4.5%。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏於業績會提到，由11月起文心一言已推出收費版，訂閱費約為每月8美元，是中國首家實施收費的公司。

花旗指出，雖然AI早期對線上廣告及雲端收入貢獻很小，但明年將成為關鍵增長因素，集團正處於有利位置，可抓住AI於廣告、內容及雲端收入的變現機會。該行將百度今年至2025年的經調整淨利潤分別上調8.4%、0.3%和1.4%，以反映第三季績以及第四季的展望，維持美股（美：BIDU）目標價178美元及「買入」投資評級不變。

大摩預期，即使宏觀經濟疲弱，第四季核心廣告收入按年升8%，主要受惠於雙11貢獻、AI提高商家效率及改善廣告平台提高轉換率；雲端業務增長加速至按年升10%，由AI驅動的雲收入貢獻將有所上升。該行維持百度今年核心收入預測大致不變，但將今年經調整營運利潤預測調整至升1%，明年跌3%，反映集團對AI的投資，考慮到農曆新年表現將疲軟，將百度目標價由170美元下調至150美元。

快手獲大摩唱好 股價升2.9%

同於周三公布季績的快手（1024）亦獲大行唱好，收市升2.9%至60.2元。大摩指快手下半年受惠內容及營運提升，盈利能力、資產負債表、現金流及回購均明顯改善，可保持強勁的廣告及電商增長勢頭。該行重申快手「增持」投資評級，指集團在營運持續改善的推動下，短期或可延續增長趨勢，表現勝該行覆蓋的大部分廣告或電商平台，目標價為80元。

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