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經濟

聯儲局對減息無啟示 恒指無升跌

【明報專訊】美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，抗通脹進展若缺乏成效，局方將會進一步緊縮貨幣，令市場對加息見頂的憧憬稍為緩和，美匯止跌回升，人民幣匯價亦於近期高位回軟，加上A股兩連跌，港股缺乏方向下好淡爭持，全日高低波幅只有146點，恒指最終收市升不足1點，收報17,734點，大市成交金額縮至811億元。證券界人士表示，大市整體仍然偏好，短期上試18,000點以上機會大。

料明年第3季才首次減息

根據會議紀錄，所有聯邦公開市場委員會（FOMC）成員認為，將在一段時間內維持利率在限制性水平，與會官員雖然認為過去一年通脹有所放緩，但仍處於令人無法接受的高位。匯豐環球研究指出，大多數與會官員者維持通脹可能存在上行風險的睇法，該行仍然不預期未來會進一步加息，但預料要到明年第三季度才會首次減息。

昨日美匯跌至8月底以來低位後回升，結束過去3個交易日跌勢，人民幣匯價亦於高位回軟，官方昨開出中間價7.1254，創逾5個月新高，但在岸價（CNY）收市倒跌139點子（1萬點子相當於1元）；港元拆息則持續走高，與樓按相關的1個月拆息升至5.3472厘，3個月、6個月拆息更繼續創近23年高位。

港1個月拆息升見5.3472厘

美債息升，隔晚中概股表現疲弱，恒指最終微升不足1點，收17,734點，守住10、20及50天線；科指跌7點，收報4029點。北水方面，轉淨入51.6億元，三大指數ETF，昨日成交金額最多的盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）共吸北水逾57億元，騰訊（0700），美團（3690）分別遭北水淨沽7.6億元及1.06億元；南水北上合計淨流出35.39億元人民幣。

科技股個別發展，百度（9888）上季扭虧為盈，股價升4.4%，收報112.2元，成升幅最大藍籌，同樣公布業績的攜程（9961）則遇沽壓，一度跌近7%，收跌4%報264.4元，為跌幅最大藍籌，騰訊、京東（9618）偏軟；內房股個別發展，碧桂園（2007）升近5%，融創中國（1918）升4.2%，恒大（3333）跌1.8%。

分析：年底淡友收爐 利港股突破

耀才證券研究部總監植耀輝表示，昨日大市成交減少，處於「跌唔落又彈唔起」局面，他相信年內美國不加息，加上大型企業的季績不過不失，有利港股做好，若配合人民幣及A股上升，恒指短期有條件升上18,000點以上。獨立股評人郭思治表示，港股昨天缺乏上升動力，但仍能守住10、20及50天線，相信年底前淡友傾向收爐，有利港股突破18,000點。

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