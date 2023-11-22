基金特區：凱利投資看好基建股 各國為落實減排 料加快基建投資

環球經濟增長持續放緩，美國經濟明年或現衰退下，加上地緣政治等不確定因素，具防守力的基建股明年有望再次受到市場關注。Hamieh表示，基建投資的其中一個吸引之處在於當中包含公用企業，公用股的防守力向來較高，基於政府為保障公用企業可持續營運，以及鼓勵公用企業投資硬件，均會允許受規管的公用企業透過其基建資產賺取一定水平的收益，加上民眾對水、電及天然氣等需求相對缺乏彈性，不會因為經濟環境轉變而出現太大幅度的變化，使公用企業盈利具備穩定及可預測的特性，企業的現金流亦相對穩定。

通脹加息對公用股盈利影響微

儘管近月美國通脹持續回落，加息周期或已完結，惟美息仍有機會較長時間處於偏高水平，近期已開始看到較高的利息成本對部分企業盈利構成一些壓力。Hamieh稱，這對公用股影響較微，因各地監管機構於釐定公用企業允許回報水平時，一般也會考慮到通脹及利率等因素，且該允許回報水平往往會根據實際利率變化而調整，意味隨着實際利率上升，公用企業盈利亦有機會提升，因此，通脹或是加息對此類股份的盈利影響不會太大。

公用股向來被視為欠缺增長潛力的板塊，Hamieh表示，環球減碳的趨勢，為此板塊加添增長潛力，現時各地政府為實現2050年淨零排放目標，正致力推動相關基建投資，意味未來十年相關基建投資將加快，利好整個基建板塊表現，從廣義而言，基建資產可分為兩大類別，其一為受政府規管的基建資產，如電力及水務等公用企業，其二為用戶付費基建資產，如機場、港口、收費公路、鐵路和電訊等。用戶付費基建資產中的鐵路行業有望受惠於減碳，即使是受政府規管的基建資產，也有望受惠於能源轉型，成功轉型的能源企業未來盈利增長可以非常可觀，而現時僅為能源轉型發展的初期，意味能源轉型此因素可為投資者帶來長線增長。

政治監管最大風險

Hamieh補充，基建板塊的選擇眾多，且無論經濟好壞均可受惠，於環球經濟不景時，當中的公用股可提供防守力，於環球經濟向好時，用戶付費基建資產如機場、港口、收費公路、鐵路和電訊等盈利可望增長，令基建投資組合可隨經濟狀况調整，而不少新興市場基建仍不足下，這類市場持續投資基建發展，也帶來長線投資機會，近年開展的能源轉型趨勢，令已發展市場的基建投資亦有望增加，如美國的鐵路股便是受惠行業之一。

任何投資均涉及風險，基建股亦不例外，投資基建資產首要留意政治和監管風險，以2022年為例，其時能源價格上漲，民眾支付電費及天然氣費用相應增加，推升生活成本，公用股便一度受政府和監管因素影響而波動。對於政治和監管風險，Hamieh預期，明年已發展市場於水、電力和天然氣傳輸及分銷等受規管公用企業面對的監管框架將維持不變，即使是美國大選政黨出現輪替，相信影響亦不會太大，因為美國的政黨均支持減碳，推動能源轉型的政策大方向不會改變，意味這些企業於明年所面對的政治和監管風險應不會增加。

估值低水兼派高息

Hamieh指出，投資基建股應以其長期基本面評估其估值，有時候市場定價會與基本價值背道而馳，但相信基本價值經過一段時間可在市場上反映，目前基建股的估值普遍低於其歷史平均水平，估值仍被低估，更重要的是，很多基建股可提供不俗的股息回報，如不少美國基建股便可提供逾5厘的股息，再加上基建股股價的增長潛力，投資者有望價息兼賺，認為現時是投資基建股的好時機。

明報記者 劉敬華

[劉敬華 基金特區]