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經濟

香港地產

朗屏8號4房跌破千萬 業主料損手兩成

【明報專訊】雖然新盤市場連錄高價成交，但二手市場仍現錄蝕讓或低價成交；元朗半新盤朗屏8號，新錄4房戶二手新低價成交，代理消息稱，屋苑3座低層F室，實用面積861方呎4房1套間隔，以943.8萬元易手、實呎10962元，為同類5座低層F室於2016年以974.6萬元一手售出後，屋苑4房戶首跌穿千萬元大關，料為屋苑4房戶二手價新低。

內地專才1680萬購錦繡花園洋房

上述原業主2017年以1097.4萬元一手購入，持貨6年，帳面蝕153.6萬元，連使費料有機會實蝕200萬元或約18%。

另外，市場再錄新來港專才置業個案，中原副區域營業經理劉喜燕表示，元朗錦繡花園金竹北路雙號屋，實用面積1035方呎兩房1套間隔、附花園，原業主叫價約1780萬元，獲內地專才以1680萬元承接、實呎16232元，累減100萬元5.6%，買家料在「先免後徵」安排下慳441萬元辣稅；原業主2014年以1180萬元購入，持貨9年，帳面賺約500萬元或逾42%。

新都城兩房585萬易手 低估價5%

將軍澳二手成交亦見活躍，美聯分行助理聯席董事羅敬業表示，君傲灣3座高層實用面積453方呎兩房單位，原業主叫價760萬元，獲區內租客議價12萬元或近2%後，以748萬元易手、實呎16,512元；原業主2020年以783萬元購入，帳面蝕35萬元，連使費料有機會實蝕約78萬元或一成。

美聯區域經理黃少明稱，將軍澳新都城本月暫錄約9宗成交，較10月全月錄約4宗升逾1倍。

其中，新都城第3期1座中層B室，實用面積406方呎兩房間隔，原業主叫價660萬元，因移民而累減75萬元或11%，以585萬元易手、實呎14,409元，低銀行估值約5%；原業主2010年以250萬元購入，曾於2018年以600萬元內部轉讓，以持貨13年計，物業帳面升值335萬元或1.3倍。

相關字詞﹕低市價成交 樓價下跌 樓市走勢 君傲灣 新都城 朗屏8號 蝕讓成交 二手樓市 二手成交

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