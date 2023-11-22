天璽特色戶呎售10.15萬項目新高 內地專才一筆過2100萬購御海灣連天台戶

明報記者 林尚民、管龍欣

屬新地重點豪宅之一的天璽，一直不乏矚目成交，最新售出的皇鑽璽81樓B室，實用面積1545方呎4房1套設計、附連平台及一個車位，成交價逾1.568億元、實呎高達101,545元，呎價除屬項目新高，料亦為九龍一手新盤次高呎價；翻查資料，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，2019年售出的天台特色戶，成交實呎高達10.18萬元，呎價仍然屬九龍分層豪宅之冠。

新地同系屯門御海灣II，亦有特色戶獲內地專才購入。祥益地產區域董事黃慶德表示，屋苑第1座30樓C室，實用面積731方呎3房1套連平台、天台特色戶，成交價2100萬元，實呎28,728元，買家一筆過付清樓價，成交價料屬全盤新高；據估計，新「先免後徵」安排下，料買家可節省約545萬元辣稅。

BORRETT呎價6.27萬

逾半年賣平4%

其他豪宅不乏成交，長實（1113）旗下半山區21 BORRETT ROAD，新錄兩個月來首宗一手成交，以1.36億元售出9樓6號室（連車位），實用面積2169方呎4房雙套戶、實呎6.27萬元。資料顯示，今年3月同座的10樓7號室，實用面積2316方呎4房雙套戶以1.528億元售出（連車位）、實呎6.59萬元，扣除樓層因素，是次成交呎價低約4%。

此外，早前變相減價的中海外（0688）啟德跑道區維港1號，亦錄連天台特色戶成交，為第1A座36樓G室，實用面積814方呎3房間隔，以2420萬元沽出、實呎29,730元。

另一方面，個別新盤繼續以變相減價作招徠，嘉里、信置（0083）合作的黃竹坑站港島南岸2期揚海，昨突擊更新價單，新增「360天現金優惠」直減9%，其他額外折扣亦由原先12%增至24%，換言之，最高直減折扣由原本20%增至33%。

揚海變相減價兩成促銷

可留意是，如買家選用「360天現金優惠」付款計劃，並於180日內提前上會，可獲8%現金回贈，即更新價單變相減價逾兩成。揚海2021年9月開售至今累沽逾510伙，佔全盤600伙約85%。

另佳寧娜（0126）牽頭、已屆現樓的深水埗佳悅，加推4號價單涉12伙，及敲定周六新一輪賣44伙；上述4號價單的單位，屬實用面積283及289方呎1房戶，折實價599.3萬元起。