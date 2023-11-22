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經濟
2023年11月22日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
港交所谷IPO 准現有股東加碼認購 安永：今年61企業上市 集資額20年新低
FINI今推 券商仍會要求客戶繳足款
百度上季經調整純利升23% 勝預期
快手第3季虧轉盈 賺21.82億
維他奶中期多賺15％ 下半財年無計劃加價
匯豐降明年底恒指目標至19890點 看好中國印度領軍 亞洲股市升15%
匯豐下調港今明兩年GDP預測
新世界重選董事 鄭家純獲八成贊成票
小米上季績佳 多家大行上調目標價
攜程上季經調整純利升3.7倍
港上月CPI按年升2.7% 超預期
OpenAI首席科學家後悔辭退CEO 聯署要求所有董事辭職 取消解僱
微軟CEO暗示不反對Altman回巢
美匯指數曾跌穿103.2 美股三大指數偏軟
張兆聰：ASMPT候回調小注 博中線上破
人民幣定存高息精選
涂國彬：憂衰退避戰禍 金價皆受惠
技術取勝：龍湖後市或上試15元關口
劉思明：中芯聯想舜宇保持向好趨勢 可伺機低吸
周顯：證監提早「上樓」 料因樓價跌
湯文亮：人窮思外宅
天璽特色戶呎售10.15萬項目新高 內地專才一筆過2100萬購御海灣連天台戶
朗屏8號4房跌破千萬 業主料損手兩成
尖沙嘴商店呎租降至全球第三貴
新城市廣場「Play Park」狂歡嘉年華將開鑼
合和1.36億統一秀華坊舊樓 每呎樓面價約8100元
凱帆軒兩房呎租43元 業主回報10厘
雨後鄰近朗屏站 戶型合小家庭
元朗排洪防洪能力獲強化
基金特區：凱利投資看好基建股 各國為落實減排 料加快基建投資
劉思明：中芯聯想舜宇保持向好趨勢 可伺機低吸
【明報專訊】港股先升後受到打壓，但市場氣氛保持熱度。強勢的科技硬件、汽車及醫藥股持續有調整，但中期向好趨勢未變。
相關字詞﹕
數據尋寶
劉思明
財經專欄
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