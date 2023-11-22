OpenAI首席科學家後悔辭退CEO 聯署要求所有董事辭職 取消解僱

《金融時報》引述消息稱，Sutskever受到同事愈來愈大壓力，《華爾街日報》引述消息稱，他改變立場前，曾與同事深入討論，跟隨Altman辭職的另一創辦人Greg Brockman，其妻子更在Sutskever前落淚，請求他回心轉意。Sutskever是Brockman婚禮的司儀。據報Sutskever周日晚上，曾陪同OpenAI董事會延攬的署理行政總裁，外界形容對人工智能發展屬「保守派」的Emmett Shear，到公司總部會見員工，但很少人出席。

路透引述消息稱，創投基金等部分OpenAI投資者擔心，公司面臨大量人才流失、最終倒下，投資數以億計美元「凍過水」，研究採取法律行動，逼使董事會改變初衷，但未知會否入稟法院興訟。

決策權歸持股2%非牟利母公司

不過，《金融時報》引述消息稱，截至周一，董事會態度仍然堅決，已準備觀望員工是否真的紛紛辭職。路透亦引述法律學者認為，由於美國法律賦予董事會在日常運作有決策權，包括更換管理層，即使做法引起爭議，成功挑戰的機會不大。

而且OpenAI的管治架構有別一般公司，雖然據報微軟持股49%，其他投資者和員工持有另外49%股權，但決策權歸持有餘下2%股權的非牟利母公司，確保人工智能產品可以造福人類，而非單純為了賺錢。

但據報Altman過去8年，已將OpenAI由非牟利的研發機構，轉型為每年收入達10億美元的公司，客戶包括投資銀行摩根士丹利、會計師行羅兵咸永道等，今次遭到董事會解僱，主要是不滿他沒有交代清楚在公司以外的行動，例如尋求製造面向消費者的硬件產品，以及設立新公司製造低成本晶片，用於訓練人工智能模型等，擔心技術發展偏離初心。有接近董事會人士擔心，38歲的Altman是業界明星，儼如人工智能界的大使，周旋於全球領袖，有能力連結各路人士，帶領討論、決定技術未來發展方向，實在難以要求他受到監察。路透引述消息指，董事會在尋找替代人選時，曾接觸同業、競爭對手Anthropic行政總裁Dario Amodei，甚至鋪路合併兩家公司，但全部遭到對方拒絕。

原客戶有意轉投對手

OpenAI近期動盪引起連鎖反應，《金融時報》報道，Anthropic和另一同業Cohere收到，多了原本OpenAI客戶有意轉投的查詢。軟件公司Salesforce（美：CRM）行政總裁亦在社交媒體呼籲OpenAI員工「跳槽」，表明會給予相等待遇。有投資者形容，競爭對手正趁機搶奪公司的研發人才。

歐洲議會有議員認為，事件反映不能依賴業界領袖自願合作，更需要立法嚴格規管，確保人工智能技術和公司，經過深入的風險分析，資料亦可以與監管機構分享。

（綜合報道）

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